Streamerin besiegt Endboss auf dem Elden Ring-DLC auf dem PC mit links - und gleichzeitig mit rechts auf der PS5

Radahn gilt als einer der schwersten Bosse aus Elden Ring.

Während einige Spieler*innen sich bis heute die Zähne an Elden Ring und dem DLC Shadow of the Erdtree ausbeißen, beenden andere das Action-RPG wahlweise ohne anzugreifen, mit nur 1 HP, 1 FP und 1 Stamina oder auf dem Bürgersteig.

Um für Aufsehen zu sorgen, muss man sich mittlerweile also ganz schön ins Zeug legen und kreativ werden. Streamerin BioticNova ist genau das gelungen. Sie hat den DLC nämlich gleichzeitig auf dem PC und der PS5 durchgespielt – mit einem Controller pro Hand.

13:27 Elden Ring Nightreign angespielt - Wir haben das neue Spiel schon ausprobiert!

Autoplay

Das Gehirn schmilzt schon beim Zuschauen

Darum geht's: Elden Ring ist aufgrund seiner großen besonderen Stellung in der Community und dem hohen Schwierigkeitsgrad unter Streamer*innen und Speedrunnern extrem beliebt. Immer wieder überlegen sich Spieler*innen wahnwitzige Herausforderungen, um sich das Spiel nochmal etwas schwieriger zu machen.

Die Twitch-Streamerin BioticNova gehört ebenfalls zu dieser Gruppe von FromSoftware-Fans. In der Vergangenheit hat sie beispielsweise Bloodborne, Elden Ring und Dark Souls 3 mit nur einer Hand oder auch mit einem Guitar-Hero-Controller durchgespielt.

Nachdem sie 2023 schon das Hauptspiel gleichzeitig auf dem PC und der PS5 beendet hat, hat sie sich zuletzt auch den DLC vorgenommen. Am 10. Februar hatte sie den dann auch geschafft.

Auf X hat sie einen Clip vom finalen Kampf gegen Radahn gepostet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Sie schafft es dabei nicht nur, den Boss quasi mühelos auf zwei Bildschirmen gleichzeitig zu schlagen, sondern braucht dafür auch insgesamt nur etwa eine Minute! Eine wirklich beeindruckende Leistung.

Die User in den Kommentaren unter dem Post sind da derselben Meinung. Tatsu schreibt beispielsweise, dass er es schon schwer genug fände, Radahn auch nur ein einziges Mal und mit beiden Händen an einem Controller zu schlagen. Andere sind einfach nur beeindruckt und können gar nicht glauben, was sie da sehen.

Was haltet ihr von dem Kunststück? Gehört es zu den beeindruckendsten Elden-Ring-Runs, die ihr bisher gesehen habt?