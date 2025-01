Elden Ring-Fan will jeden Tag bis Nightreign erscheint Messmer besiegen ohne Treffer zu kassieren - hat bereits 23 Tage hinter sich

Messmer würde dem Challengerunner bestimmt liebend gerne ein paar Schläge verpassen.

Das für FromSoftware doch recht ungewöhnliche Konzept des kommenden Koop-Spiels Nightreign trifft sicher nicht den Geschmack aller Fans. Doch es gibt auch viele Spieler*innen, die es kaum erwarten können, neues Futter vom Souls-Vorreiter zu bekommen.

Nur die Tage zu zählen, reicht einem besonders ehrgeizigen Fan nicht. Stattdessen hat der YouTuber sich eine Challenge auferlegt, die einiges an Ausdauer erfordern dürfte. Chickensandwich420 will nicht nur täglich den harten DLC-Boss Messmer in die Knie zwingen, sondern hat sich dafür auch noch spezielle Regeln auferlegt.

Und täglich grüßt das Messmer-Tier

Chickensandwich420 hat sich einiges vorgenommen. Immerhin ist noch nicht einmal bekannt, wann genau das Elden Ring Spin-off Nightreign erscheinen wird. Ein ganzes Jahr lang wird sich der Fan aber im Zweifelsfall nicht mit Messmer prügeln müssen, da er sich selbst eine Reißleine gesetzt hat: Chickensandwich420 erklärt, dass er Messmer höchstens bis Juni täglich in die Knie zwingen will.

Da ein Netzwerktest für Februar geplant ist, ist es aber durchaus möglich, dass das Spiel bis dahin erscheint. Aktuell hat Chickensandwich420 schon über 20 Kämpfe hinter sich und Messmer selbst kam dabei noch nicht zum Zug (zumindest in den Begegnungen, die im Video zu sehen sind).

Die selbst auferlegte Regel lautet nämlich, dass die Gegenüberstellung "hitless" ablaufen muss – das bedeutet, dass der YouTuber keinen Schlag kassieren darf. Dazu ist es notwendig, die Bewegungsmuster des Bosses in- und auswendig zu kennen.

Hier könnt ihr euch einen der Kämpfe anschauen:

Habt ihr danach noch nicht genug, findet ihr auf dem Kanal alle anderen bisher bestrittenen Kämpfe. Damit es dabei nicht zu langweilig wird, zieht der YouTuber mit den unterschiedlichsten Waffen ins Gefecht und nimmt auch Wünsche aus der Community entgegen. Das macht die Challenge noch mal um einiges härter, da dadurch natürlich auch nicht immer genau gleich gekämpft werden kann.

Der Lebensbalken des Fans sieht bereits zu Kampfbeginn leer aus. Wir gehen aber davon aus, dass noch 1 LP vorhanden ist. Beim Nutzen eines Rotgefiederten Astschwert-Talismans werden Angriffe bei niedriger Gesundheit noch geboostet, was einen Vorteil bringt.

Um Messmer immer wieder entgegentreten zu können, ohne sich bis zu diesem Punkt im Spiel wieder durchschlagen zu müssen, nutzt der Fan übrigens einen Save Game Organizer. Zugrunde liegt dabei nicht das normale New Game, sondern ein NG+7-Spielstand.

Das ist DLC-Boss Messmer

Messmer ist sozusagen das Gesicht der Shadow of the Erdtree-Erweiterung. Der Boss hat bereits im ersten Trailer eine besonders prominente Rolle eingenommen und ist nicht nur eine imposante Erscheinung, sondern auch wichtig für die Lore im DLC-Gebiet.

Typisch für die Bosse des Add-ons bietet Messmer besonders deshalb eine Herausforderung, weil er schnell Kombos aneinanderreihen und dabei große Distanz überbrücken kann. Zudem wartet nach einer Verwandlung noch eine zweite Phase, die allerdings tendenziell eher einfacher ausfällt als die erste.

Was sagt ihr zu dieser Challenge? Könntet ihr euch vorstellen, jeden Tag denselben Boss zu bekämpfen und das auch noch mit Spezialregeln? Und zählt ihr auch schon die Tage oder interessiert euch Nightreign nicht?