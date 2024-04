Elden Ring-Fan zeigt, wie er seine Controller-Haltung extra für das Souls-Spiel anpasst - und diesen Vorteil hat es

Fans diskutieren, ob sich Elden Ring mit einer speziellen Controllerhaltung besser spielt.

Na, wie haltet und bedient ihr euren Controller? Womöglich habt ihr noch gar nicht in Betracht gezogen, dass das ein großer Diskussionspunkt unter Spieler*innen sein kann. Die Standard-Variante dürfte diese sein: rechter Daumen für Sticks und Face Buttons, Zeigefinger springt zwischen Bumper und Trigger hin- und her.

Aber es gibt auch noch ganz andere Möglichkeiten und ein Elden Ring-Fan berichtet, dass er extra für das Souls-Spiel "umgreift". Andere Community-Mitglieder diskutieren, ob das sinnvoll, beziehungsweise bequem, ist.

So optimiert der Fan seinen Elden Ring-Spielfluss

Auf Reddit fragt User Northumberlo: "Noch jemand?" und zeigt mit zwei Bildern, wie er seine Handhaltung am Controller speziell auf Elden Ring anpasst. Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen:

So passt der Fan die Haltung an: Für das Action-RPG nutzt Northumberlo den Mittelffinger für Bumper und Trigger, sodass der Zeigefinger für die Face Buttons frei ist und er diese gleichzeitig mit den Sticks nutzen kann, die er weiterhin mit dem Daumen bedient.

Neu erfunden hat der Reddit-User diese spezielle Controller-Haltung aber nicht. Sie nennt sich Claw Grip, also Klauengriff, und ist besonders im eSport beliebt, weil da natürlich jeder noch so kleine Zeitverlust, der beim Umgreifen zwischen Stick und Face Buttons entsteht, minimiert werden kann.

Thematisiert wird aber auch immer wieder, welche Gesundheitsrisiken gerade in der intensiven kompetitiven Nutzung der Pad-Haltung entstehen, beziehungsweise, wie diese minimiert werden können (via esportshealthcare.com). Es gibt außerdem auch noch unterschiedliche Variationen, je nach Spiel.

Aber auch bei den fordernden Souls-Spielen kann der Claw Grip sogar im Einzelspielermodus von Nutzen sein. Hier liegen auf den Face Buttons wichtige Funktionen wie Sprint oder Heilung, und in vielen Spielsituationen sind schnelle Reaktionen gefragt.

In den Kommentaren diskutieren User

Doch nicht alle Reddit-User können sich mit der gezeigten Haltung anfreunden. Eine Person bemerkt: "Das sieht merkwürdig aus", ein anderer User findet, dass das einen ziemlich unbequemen Eindruck macht. Andere Fans stimmen dagegen zu, dass der Claw Grip für Elden Ring Sinn ergibt und ein Fan freut sich: "Ach, du auch? Ich dachte schon, ich bin die einzige Person."

Ein anderer Redditor wirft ein, dass standardmäßig verbaute Back Paddles das ganze Thema überflüssig machen könnten. Das bringt einen anderen User zu der Erkenntnis, dass er bei seinem Elden Ring-Run auf dem Steam Deck die rückseitigen Buttons des Valve-Handhelds hätte nutzen sollen.

Dagegen stellt eine Person einfach nur fest: "Krummfinger for the win!", und spielt damit natürlich auf das passende Motiv in der Elden Ring-Spielwelt an. Wir kennen sie alle, die Finger-Witze!

Mit welcher Controller-Haltung spielt ihr Elden Ring, beziehungsweise variiert ihr überhaupt bei Spielen oder habt schon mal Alternativen ausprobiert?