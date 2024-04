Elden Ring-Fans feiern eine mächtige Attacke und sie besteht ausgerechnet aus Blubberblasen

Eine Art Musikinstrument, das Luftblasen ausblubbert, begeistert gerade die Community.

An was denkt ihr zuerst, wenn es um mächtige Angriffe in Souls-Spielen geht? Magiestrahlen, Großschwerter oder Katanahiebe, die euren Feinden ordentlich zusetzen? Jedenfalls wahrscheinlich nicht an niedliche Blubberblasen.

Womöglich wisst ihr trotzdem, um welche Attacke es hier geht, schließlich können einem die Gegner in Leyndell und dem Haligbaum damit ordentlich auf die Nerven gehen. Aber wusstet ihr, dass ihr damit auch selbst furchteinflößenden Elden Ring-Bossen so richtig "den Marsch blasen" könnt? Fans teilen diese Erkenntnis auf Reddit und freuen sich.

Fan zwingt Riese mit Blubberblasen in die Knie

In seinem Post hält Reddit-User DaddyWhoGames fest:

Der Feuerriese ist lächerlich anfällig für Blasen, sogar bei einem Level 1 Charakter. +8 Horn.

Dazu liefert der Redditor gleich noch den Videobeweis, in dem er zeigt, wie er den mächtigen Boss mithilfe des Envoy's Long Horn locker besiegt. Es handelt sich dabei zwar um eine Waffe aus der Kategorie Großhammer, aber im Prinzip ähnelt sie tatsächlich mehr einem Musikinstrument.

Die Blasen, die es dank der Waffenfähigkeit mit dem süßen Namen "Bubble Shower" ausstößt, knabbern ganz gewaltig am Lebensbalken des Gegners, sodass dieser im Nullkommanix erldigt ist.

Nur leider lässt sich das Geblubber nicht so einfach auf die kleineren, flinkeren Gegner anwenden. Eine Person erklärt dazu:

Der potenzielle Gesamtschadensoutput der Blasen ist abgefahren. Es ist nur so, dass es nicht so viele große, eher unbewegliche Ziele gibt, bei denen man sie benutzten kann. Daher verfehlen viele ihr Ziel oft. Die wenigen großen, langsamen Ziele, die es gut trifft, tendieren dazu, gegen Heiligenschaden resistent zu sein.

Auch dieser harte Drachenboss kommt gegen die Blasen nicht an

Es gibt noch ein sehr gutes weiteres Beispiel für einen Boss, bei denen die Blasen sozusagen "Wunder wirken". User Vapeflowers schließt sich der Blubberblasen-Lobeshymne mit einem eigenen Beitrag und Video an.

Der Elden Ring-Fan bemerkt dazu: "Ich dachte, ihr macht alle Witze", und postet dahinter ein Saxophon-Emote. Im Clip dieses Fans geht es dem Drachen Placidusax an den Kragen. Zur Verstärkung hat der User die Imitatortränen-Asche dabei. Die beiden treten also folglich als Bläser-Duo auf.

Eine Person antwortet darauf: "Warum sollten wir Witze machen? Die Geheimwaffe, die ihn tötet, ist buchstäblich am Ende seines Namens." Placidu-sax! Na so was! "Ich will jetzt ein epischer Saxophon-Typ werden", beschließt ein weiterer Fan.

Die beiden Reddit-User sind aber keineswegs die Ersten, die wissen wollten, was alles in dem Geblubber steckt. Der bekannte Speedrunner und Souls-Streamer Distortion2 hat bereits vor zwei Jahren einen kompletten Bubble Shower-Durchlauf absolviert.

Wollt ihr alles über den kommenden DLC wissen, dann schaut mal hier rein:

Das müsst ihr über die Waffe wissen (Fundort)

Um euch das Envoy's Long Horn (nicht zu verwechseln mit Envoy's Horn, der kleineren Variante) selbst zu schnappen, braucht ihr eventuell etwas Geduld. Entsprechende Feinde, die es selbst nutzen, können es in Leyndell oder Miquellas Haligbaum fallenlassen. Zum Upgraden braucht ihr Dunkelschmiedesteine.

Falls ihr es auf eine so zerstörerische Wirkung anlegt wie in den Videos zu sehen, braucht ihr vor allem einen hohen Faith-Wert.

Wusstet ihr, dass diese Waffenfähigkeit bestimmte Bosse geradezu vernichten kann?