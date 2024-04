Spielerin bekommt süße Elden Ring-Geburtstagskarte von ihrem Freund, auf der sogar ihre Charakterwerte stehen

Melina würde sich über eine solche Karte bestimmt auch freuen, hätte aber sicher höhere Werte.

Selbst gebastelte Geburtstagsgeschenke können besonders große Freude machen. Schließlich sind sie einzigartig und dadurch viel persönlicher. Kein Wunder also, dass sich eine Elden Ring-Spielerin so richtig über die witzige und süße Grußkarte freut, die ihr Freund im Stil des Souls-Spiel gestaltet hat.

Reddit-Nutzerin Drakkaina verrät in ihrem Post:

Mein Freund hat mir diese Karte zu meinem 22. Geburtstag gemacht und ich liebe sie so sehr. Ich wollte sie einfach mit euch teilen.

Hier könnt ihr Innen- und Außenseite selbst bestaunen:

Die Außenseite zeigt das Zwischenland mit dem Erdenbaum im Zentrum und einem kleinen Spielercharakter im Vordergrund. Über dem Bild prangt groß der Schriftzug "You aged", angelehnt an die klassische "You died"-Nachricht, die Elden Ring-Spieler*innen nur zu gut kennen. Gerade bei einem Level 22-Charakter dauert es, je nach Gebiet, meist nicht lange, bis er das Zeitliche segnet.

22 ist nämlich das Level, das für die Spielerin auf der Innenseite, entsprechend ihres Alters, angegeben ist – Ein klassischer Witz, den der Freund aber noch ein wenig weiterführt, indem er die kompletten Stats auflistet. Die höchsten Werte (jeweils 15 Punkte) hat die Reddit-Nutzerin diesen zufolge bei Kraft (die über Lebenspunkte bestimmt), Geist, Geschick und Weisheit.

In Sachen Stärke fällt sie mit 9 Punkten ein wenig ab, noch schlechter sieht es beim Glaube aus. "0 Glaube. Das ist hart", merkt eine Person in den Kommentaren an. Eine andere meint dazu: "Ich bin auch ein Kein-Glaube-Build.". "Verratet es nicht Dutch", wirft ein weitere User ein und spielt damit auf den Red Dead Redemption 2-Charakter an, der immer dazu mahnt, (an ihn) zu glauben.

Ein weitere User nimmt es ganz genau und errechnet, dass sie mit diesen Werten eigentlich erst Level 13 haben dürfte, woraufhin die Beschenkte erklärt, dass ihr Freund gar kein Elden Ring zockt. Dass er dennoch die Karte für sie gebastetl hat, ist umso süßer.

Witziger Text rundet die Karte ab

Auf der Karte ist zusätzlich noch eine kleine Geschichte zu lesen, die übersetzt folgendermaßen lautet:

Auf ihrem Weg um Elden Lord zu werden, hat Tysia auf ihrer langen Reise einen neuen Punkt erreicht. Die Legende besagt, dass sogar das Elden Beast herauskam, um der Befleckten einen ewigen Kuchen anzubieten. Dieser Kuchen gewährt der Person, die ihn isst, ewige Freude, zusammen mit einem langanhaltenden Gesundheits-Boost und unglaublichem Wohlstand. Der einzige Nachteil ist, dass sie einen aufmerksamkeitsbedürftigen Gefährten bekommt, der sich "(fester) Freund" nennt.

Anbei ist auch das Elden Beast zu sehen, wie es mit einem Hütchen vor dem Kuchen sitzt. Die Fanart stammt allerdings nicht vom Freund der Reddit-Nutzerin selbst, wie sie in den Kommentaren verrät. Er habe sich hier an Elementen bedient, die er im Internet gefunden hat, sie überarbeitet und mit den Texten in passenden Schrifttypen versehen.

In diesem Video erfahrt ihr alles über den kommenden DLC:

Generell ist es natürlich nicht erlaubt, sich an fremder Fanart zu bedienen. Hierbei handelt es sich allerdings um ein rein privates Geschenk. Streng genommen gilt aber trotzdem, dass die Rechte am verwendeten Material nicht bei der Person liegen, die daraus die Karte zusammengebastelt hat. Wollt ihr euren Liebsten eine Freude machen, solltet ihr lieber selbst zeichnen oder auf Copyright-freie Werke zurückzugreifen.

Welche Charakterwerte würden wohl bei euch auf der Karte stehen?