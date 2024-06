Elden Ring: Ins DLC-Gebiet kommen und knackigen Boss kampflos besiegen - Dieser Trick ist absolut lächerlich

Da freut sich Melina: Dieser Trick ist wirklich abgefahren!

Einer der beiden Wege zum Eingang des Shadow of the Erdtree-DLCs führt durch das Geweihte Schneefeld. Wollt ihr dieses Gebiet erreichen, dann braucht ihr dafür aber zunächst mal zwei wichtige Schlüssel-Items.

Eines davon findet ihr hinter einem Boss, der mit seinen Helfern ganz schön nerven kann: nämlich Kommandant Niall in Schloss Sol. Den Kampf gegen ihn könnt ihr euch aber komplett sparen, wenn ihr einen absolut absurden Trick anwendet. Dabei bekommt ihr trotzdem die Runen und das Item, das er fallenlässt. Wir verraten euch, wie's geht.

So spart ihr euch den Kampf gegen Kommander Niall

Den Mohgwyn-Palast erreicht ihr in Elden Ring über ein blutiges Portal im Geweihten Schneefeld und um wiederum dieses Gebiet zu betreten, müsst ihr am Großen Aufzug von Rold das Geheime Medaillon präsentieren. Eine Hälfte davon findet ihr in Liurnia, die zweite versteckt sich in einer Truhe hinter Kommandant Niall (Berggipfel der Riesen).

Der Kampf gegen diesen Boss kann aber wirklich nervig sein, weil er zwei Geisterritter zur Unterstützung mitbringt, die ebenfalls auf euch eindreschen. Wollt ihr euch das Ganze sparen, empfehlen wir euch einen Trick, den ihr euch hier im Video anschauen könnt:

2:07 Elden Ring: So besiegt ihr Kommandant Niall in Schloss Sol ganz ohne einen Kampf

Kurz gesagt, besteht der Trick darin, dass ihr gar nicht erst in das Schloss geht, in dem sich der Boss befindet, sondern euch dahinter mit einem Doppelsprung einen Abhang hinabstürzt.

Dabei müsst ihr durchgehend mit R1 attackieren, bis das Spiel euch die Runen für den Boss und sein Item "schenkt". Die richtige Position und das Timing sind hier aber wichtig.

Kommandant Niall-Cheese Schritt für Schritt erklärt

Reitet von der Gnade vor dem Schloss aus links um das Gebäude herum, bis ihr zu dem Gräberfeld kommt.

Sucht nach dem richtigen Absatz am Felshang, den ihr im Video seht. Positioniert euch genau an der Stelle, an der wir in den Abgrund gesprungen sind (am besten ihr pausiert das Video, um es genau zu sehen), nehmt Anlauf und springt dort hinunter.

Damit der Glitch funktioniert, braucht ihr einen Doppelsprung. Für den zweiten Hüpfer gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, bei uns hat es aber auf Anhieb dann funktioniert, als wir den zweiten Sprung ausgeführt haben, direkt bevor wir auf den hervorstehenden Fels unten am Hang getroffen sind. Auch das könnt ihr im Video gut sehen.

Wichtig ist, nach dem zweiten Sprung durchgehend mit R1 (einfach in die Luft) zu attackieren. Dann passiert eine Weile mal gar nichts. Bei uns hat sich irgendwann sogar die Spielwelt nach und nach aufgelöst. Attackiert immer weiter.

Nach einer bestimmten Zeit erhaltet ihr die Runen und das Item, das Niall fallenlässt. Dazu kommt die Nachricht, dass der Gegner besiegt ist. Dann sterbt ihr, was aber kein Problem ist, weil ihr das Item behaltet und die Runen oben am Hang einsammeln könnt. Niall ist offiziell tot. Ihr könnt seinen Raum ganz einfach durchqueren und die zweite Hälfte des Medaillons in der Kiste auf dem Turm hinter der Arena aufheben.

Habt ihr beide Medaillon-Teile könnt ihr das Geheime Medaillon beim Aufzug auswählen und zum Geweihten Schneefeld fahren.

Der Trick klappt nicht? Falls ihr beim Sprung in die Tiefe sterbt, habt ihr wahrscheinlich die Position oder das Timing nicht getroffen. Mit unserem Video solltet ihr es aber relativ schnell hinkriegen. Achtet einfach auf die genaue Form der Kante, von der ihr springen müsst und die Richtung, in die wir gehüpft sind. Wir gehen davon aus, dass es euch in wenigen Versuchen gelingen dürfte.

Es gibt noch einen alternativen Pfad zum DLC

Wollt ihr das Geweihte Schneefeld erreichen, dann braucht ihr die Medaillon-Hälfte hinter Kommandant Niall. Die Bosskampf-Arena von Mohg, in der der DLC startet, könnt ihr aber auch alternativ über eine NPC-Questline erreichen, nämlich der von Varré. Mit dieser kommt ihr schneller in den Mohgwyn-Palast, aber rein Level- und Ausrüstungs-technisch empfiehlt sich diese Abkürzung eher fürs NG+.

