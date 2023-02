Elden Ring-Livestream findet im Februar statt und ich hoffe auf eine DLC-Ankündigung

Wann habt ihr eure (letzte) Reise durchs Zwischenland abgeschlossen? Elden Ring wird bald bereits ein Jahr alt. Folglich haben viele Fans das massive Open World-Spiel ein oder mehrere Male durchgezockt und wünschen sich einen Story-DLC. Der kommende Livestream, der gerade angekündigt wurde, wäre die perfekte Gelegenheit, um diesen anzukündigen.

Darum geht's: Elden Ring-Publisher Bandai Namco hat auf dem offiziellen Twitter-Kanal ein Event angekündigt, das Ende des Monats stattfindet. Am 25. Februar wird in Stockholm der erste Geburtstag des Action-RPGs gefeiert.

Aber keine Sorge, falls ihr nicht mal eben in den Flieger hüpfen wollt oder könnt: Das Ganze gibt's auch als Livestream auf Twitch. Der Publisher verspricht, bald mehr Infos zur Veranstaltung nachzuliefern. Ein paar Programmpunkte sind allerdings schon bekannt:

Liveshow

Giveaways

Wettbewerbe

Exklusive Preise

Pub Quiz

Drinks

Cosplay

PvP

Infos rund um die bereits veröffentlichte Multiplayer-Erweiterung und Spekulationen zu neuen Inhalten findet ihr hier:

Im Dezember wurden bereits mit einem Patch erste neue Inhalte ins Zwischenland gebracht. Spielende können sich seither in drei Kolosseen und einer Auswahl verschiedener Spielmodi und Anpassungen messen. Wir können beispielsweise Duelle bestreiten, aber auch in Alle-Gegen-Alle-Matches mit verschiedenen Spielerzahlen antreten.

Modder hatten bereits vorher einen Blick in die markanten Gebäude geworfen und über die Multiplayer-Erweiterung spekuliert. Auf eine Einzelspieler-, beziehungsweise Story-Erweiterung warten wir aktuell aber noch. Dataminer Lance McDonald hat im Dezember in einer Discord-Konversation behauptet, da wäre was Großes im Kommen.

Samara Summer Wie viele Fans habe ich bereits auf eine DLC-Ankündigung während der Game Awards gehofft. Der Wunsch ging nicht in Erfüllung, aber das kommende Event wäre natürlich die perfekte Gelegenheit für eine Enthüllung.



Dass Elden Ring mindestens eine Story-Erweiterung erhält, ist ziemlich sicher. Erstens dank des großen Erfolgs, zweitens, weil FromSoftware meist Add-Ons zu ihren Spielen herausbringen. In meiner Kolumne verrate ich euch, warum mögliche Elden Ring-DLCs noch besser werden könnten als das Hauptspiel.



Trotzdem versuche ich, mir nicht zu große Hoffnungen zu machen, was ich auch euch empfehlen würde. Zwar klingt eine Ankündigung logisch, aber es ist auch möglich, dass das Event wirklich nur das bestehende Spiel feiert. Genauso wäre es möglich, dass kein Story-DLC, sondern andere Inhalte angekündigt werden, wie ein Boss Rush-Modus.

Haltet ihr die Ankündigung einer Story-Erweiterung beim Event für wahrscheinlich? Hofft ihr darauf?