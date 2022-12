Elden Ring bekommt schon morgen einen DLC, aber nicht den, den ich mir wünsche

Ich warte schon seite einiger Zeit sehnsüchtig auf die Ankündigung eines Elden Ring-DLCs und schiele dabei aktuell auf die Game Awards. Nicht nur habe ich im Hauptspiel wirklich jeden Winkel erkundet, sondern erinnere ich mich auch gerne an die großartigen Erweiterungen früherer FromSoftware-Titel, die meist das Beste am ganzen Spiel waren. Darüber habe ich in diesem Artikel geschrieben.



Allerdings meine ich mit dieser Aussage einen Story-DLCs, der neue Gebiete, Bosse und Lore-Aspekte hinzufügten. Daher ist diese Ankündigung der PvP-Erweiterung eine kleine Enttäuschung für mich. Sie macht es nämlich meiner Meinung nach unwahrscheinlicher, dass ein Story-DLC während den Game Awards enthüllt wird.



Natürlich schließt die heutige Neuigkeit das nicht aus. Jason Schreier glaubt wohl beispielsweise fest an eine Ankündigung bei den TGA. Aber meine persönlichen Hoffnungen sind gewaltig gesunken. Die Arenakämpfe werde ich mir sicher mal anschauen, gerade das sie stimmungsvoll inszeniert werden, aber mehr als ein paar Runden werde ich dort wohl nicht verbringen.