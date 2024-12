Neues Elden Ring angekündigt: Wird Mix aus Battle Royale und Roguelike und nein, das ist kein Scherz!

Im Artikel bekommt ihr alle Infos zum neuen Spiel von FromSoftware.

Falls ihr diesen Artikel noch ganz verschlafen in den frühen Morgenstunden lest und denkt, ihr befindet euch noch im Land der Träume oder gar in einem surrealen Paralleluniversum, können wir euch bestätigen – dem ist nicht so! Neben zahlreichen spannenden Ankündigungen haben die diesjährigen The Game Awards auch das neue Spiel von FromSoftware enthüllt, Elden Ring: Night Reign.

Dank Kollegin Elena, die das Spin-Off bereits ganz sieben Stunden beim japanischen Entwickler vor Ort in Tokio anspielen durfte, haben wir alle wichtigen Infos zum neuen Koop-Spiel für euch. Ihre ausführlichen Angespielt-Eindrücke findet ihr bereits auf GameStar:

Mehr zum Thema 7 Stunden gespielt: Elden Ring Night Reign macht sprachlos, aber wir haben viel zu erzählen von Elena Schulz

Auf einen Blick: Das ist Elden Ring: Night Reign

Bevor wir konkret auf das Gameplay eingehen, geben wir euch zunächst die groben Fakten an die Hand, damit ihr schon einmal einen Überblick davon habt, was Elden Ring: Night Reign überhaupt ist.

Name: Elden Ring: Night Reign

Elden Ring: Night Reign Plattformen: PS5, Xbox Series X/S und PC

PS5, Xbox Series X/S und PC Release: 2025

2025 Genre: Mix aus Roguelike und Battle Royale

Mix aus Roguelike und Battle Royale Modus: 3-Spieler-Koop (nur online)

Kann ich auch alleine spielen? Das ist zwar grundsätzlich möglich, Night Reign ist jedoch für das kooperative Spielen im Dreier-Team ausgelegt und auch entsprechend gebalanced.

Den ersten Cinematic-Trailer zu Night Reign könnt ihr euch hier anschauen:

3:09 Elden Ring: Night Reign mit erstem Cinematic-Trailer angekündigt

Night Reign ist kein Vollpreistitel

Damit ihr das ganze Projekt Night Reign besser einordnen könnt, sei zunächst einmal festgehalten, dass ihr nach unserem jetzigen Stand der Dinge ein Spiel im Preisbereich zwischen 30 und 40 Euro bekommt und keinen Vollpreistitel.

Keine Mikrotransaktionen, kein Live-Service: Das Spin-Off zu Elden Ring erscheint zudem "abgeschlossen" und setzt auf kein zusätzliches Finanzierungsmodell.

Ist Hidetaka Miyazaki involviert? Wie bereits bei Dark Souls 2, ist Miyazaki nicht als Game Director am Projekt beteiligt.

So spielt sich Elden Ring: Night Reign

Das grundsätzliche Spielprinzip müsst ihr euch folgendermaßen vorstellen: Zu Spielbeginn wählt ihr eine von insgesamt 8 Klassen und werdet in Limgrave, dem Startgebiet von Elden Ring, abgesetzt. Zumindest bildet Limgrave die Basis, denn die Zone wird anders als im Action-RPG übrigens prozedural generiert.

Eure Aufgabe im Team ist es nun, bis zur Mitte der Karte vorzustoßen und den Endboss zu besiegen. Damit das aber nicht ganz so einfach wird, stellen sich euch auf dem Weg zur Mitte noch weitere Bosse in den Weg. Zudem müsst ihr euch beeilen, da Battle Royale-typisch das Spielfeld durch eine tödliche Zone immer kleiner wird.

Ist der Endboss dann erst einmal gelegt, winken Boni, um euren Charakter für die zweite Runde, bzw. den zweiten Tag, aufzuwerten. Insgesamt müsst ihr drei Runden überstehen, um eine Partie in Night Reign zu gewinnen.

Was wir sonst noch über Night Reign wissen:

Die Tafelrundfeste dient als Hub. Hier wählt ihr eure Klasse und wertet sie auf.

Das Matchmaking wurde vereinfacht und funktioniert so, wie ihr es aus Multiplayer-Spielen gewohnt seid.

Wer die Spiel-Session beispielsweise aufgrund von Internetproblemen verlässt, kann nicht erneut beitreten.

Es wird keinen Ingame-Voicechat geben, sondern ein Ping-System, wie ihr es unter anderem aus Apex Legends kennt.

Die 8 Klassen (Zauberin, Tank...) kommen ähnlich Hero-Shootern mit eigenen Fähigkeiten und eigenem Gear daher. Ihr könnt allerdings gefundene Waffen und Rüstungen an jede Klasse anlegen, da keine Mindest-Stats benötigt werden.

Tötet ihr Gegner, erhaltet ihr Runen. Nutzt ihr die zum Aufleveln an Graces, steigt eure Klasse jedoch schlicht im Level. Einzelne Attribute wie Ausdauer, Magie etc. können nicht dediziert erhöht werden. Es steigen jeweils die Attribute, die zur jeweiligen Klasse passen.

Gefundenen Loot könnt ihr nicht teilen, sondern müsst vor dem Aufheben gut überlegen, wem aus der Gruppe er nutzt.

Wer stirbt, verliert ein Level, kann jedoch wiederbelebt werden. Sterben alle Spieler, ist die Runde vorbei. Gewonnene Punkte können nach dem Tod im Hub genutzt werden, um die gespielte Klasse permanent zu verbessern.

Viele der Bosse werden aus Elden Ring recycelt, es gibt allerdings auch neue Bosse.

Ihr seid deutlich mobiler als noch in Elden Ring, könnt länger sprinten, mehr klettern und sogar ohne Pferd die Jump Pads nutzen. Ihr könnt zudem auf Falken treffen, die euch fix von A nach B transportieren.

Night Reign spielt in einer Parallelwelt und ist nicht mit der Lore aus Elden Ring verknüpft. Zur Geschichte wissen wir bislang noch recht wenig, es soll jedoch Hintergrundinfos zu allen Klassen geben.

Zum Abschluss noch zwei wichtige Punkte: Night Reign ist fordernd und erfordert gutes Zusammenspiel in der Gruppe. Beim Thema Schwierigkeitsgrad bleibt sich FromSoftware also treu. Das Spiel ist zudem darauf ausgelegt, dass ihr große Teile eurer Motivation aus dem Verbessern eurer Klasse zieht, was in unterschiedlichen Builds resultieren kann.

Für weitere Infos zu Elden Ring: Night Reign schaut übrigens gerne am Samstag in unseren FYNG-Livestream. Hier wird Elena nochmal ausführlich von ihrer Reise nach Tokio zu FromSoftware und vom ersten Anspielen berichten.

Jetzt sind wir aber doch sehr gespannt: Was sagt ihr zu Night Reign und einer Ankündigung, die sicher ungewöhnlicher kaum sein könnte?