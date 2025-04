LetMeSoloHer kämpft nicht mehr allein: LetMeSoloThem hat einen der schwersten Bosse in Elden Ring schon über 10.000 mal für euch besiegt

LetMeSoloHer hat Verstärkung bekommen.

Der Spieler LetMeSoloHer machte sich in den vergangenen Jahren einen Namen, indem er tausende von Spieler*innen dabei unterstützte, den wohl schwersten Boss in Elden Ring zu bezwingen. Dabei begeisterte er die Community nicht nur mit seinen Skills, sondern auch seinem speziellen Outfit.

Aber nicht nur er sorgte für zahlreiche Jubelschreie vor den Bildschirmen, es gab auch hilfreiche Nachahmer.

LetMeSoloThem erweitert die Gruppe der "Jarnished"

LetMeSoloHer kennen mittlerweile wahrscheinlich alle, die schon mal von Elden Ring gehör haben. Dieser stets ausschließlich mit einem Topf auf dem Kopf und zwei Katanas ausgestattete Krieger machte es sich zur Aufgabe, Leuten bei Malenia – der wohl schwerste Boss des Hauptspiels – zu helfen.

Wie es scheint, inspirierte er aber auch andere Streiter*innen zu ebenso heldenhaften Taten – so auch den Spieler oder die Spielerin LetMeSoloThem. Auf Reddit zieht die Person gerade ein kleines Fazit: In den letzten drei Jahren verhalf LetMeSoloThem über 10.000 Spielenden zum Sieg über den finalen Boss von Elden Ring.

Im Post bezeichnet sich LetMeSoloThem als "Jarnished", was natürlich eine sehr witzige Anspielung auf die Kopfbedeckung der beiden Streiter*innen ist. Neben der großen Hilfsbereitschaft ist der Krug als Hut immerhin essentiell. Aber auch ohne dieses Detail wäre die Leistung schlicht bemerkenswert.

Nutzt ihr das Koop-Feature von Elden Ring und Co?

Der Koop gehört bei den meisten Souls-Spielen von FromSoftware fest dazu und bietet neben der Möglichkeit, gemeinsam mit Freundinnen und Freunden loszuziehen, auch einen Hebel, mit dem wir den Schwierigkeitsgrad des Spiels etwas nach unten schrauben können.

Auch wenn Bosse im Multiplayer skalieren und in der Regel sowohl mehr Schaden einstecken als auch austeilen können, werden die Kämpfe allein dadurch etwas einfacher, dass der Boss immer nur einen Spielenden anvisiert und der Rest der Party vergleichsweise ungestört Schaden austeilen kann.

Stimmt gerne oben ab und verratet uns, ob und wie ihr das Koop-Feature am liebsten nutzt. Zieht ihr gerne mit bekannten oder unbekannten Streiter*innen in den Kampf, oder löst ihr die Herausforderungen lieber allein?

Während wir in den bisherigen Spielen nur portionsweise mit anderen zusammenspielen konnten, erwarten uns in den kommenden Monaten gleich zwei Spiele aus dem Haus FromSoftware, die auf Multiplayer setzen. Mit Elden Ring Nightreign erscheint schon am 30. Mai ein Koop-Ableger mit Battle-Royal-Mechaniken zum Open World-Hit. Mit The Duskbloods ist ein PVPVE-Spiel in Entwicklung, das 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheint.

Sowohl LetMeSoloHer, als auch LetMeSoloThem bekommen aus der Community die Anerkennung, die sie verdienen. Allein der oben verlinkte Beitrag kommt nach drei Tagen bereits auf 38.000 Upvotes. Darunter äußern viele Leute Dank, einige Kommentare spinnen die Legende um die Streiter*innen humorvoll weiter.

Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr abgestimmt habt und verratet, ob ihr vielleicht selbst schon mal auf einen oder eine Vertreter*in der Jarnished gestoßen seid. Vielleicht seid ihr sogar selbst Mitglied der hilfsbereiten Gemeinschaft aus Topf-Rittern?