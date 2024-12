Find Your Next Game 2025: Weltpremieren, spektakuläre Reveals, exklusive Infos – unser großes Live-Event

Felix und AK begleiten euch als Hosts durch unsere große Jahresabschluss-Livestream-Show FYNG 2025.

Wir sind eigentlich sehr gut im Geheimnisse bewahren. Wir haben logischerweise aber natürlich auch keine andere Wahl, schließlich erfahren wir berufsbedingt häufig Dinge, bevor sie offiziell werden.

Aber selten ist es mir so schwer gefallen, unseren Mund zu halten. Denn am liebsten würden wir es schon jetzt in die ganze Welt hinausbrüllen, was die Teams von GamePro, GameStar und MeinMMO für euch vorbereitet haben. Denn das wird etwas ganz Besonderes!

Vom 11. bis zum 16. Dezember zelebrieren wir bei Find Your Next Game 2025 (FYNG 2025) in über 30 Stunden Livestream die spannendsten und wichtigsten Spiele, auf die ihr euch in 2025 und darüber hinaus freuen dürft.

FYNG 2025: Die Fakten Was? 30 Stunden Livestream-Show mit exklusiven Infos zu den wichtigsten Spielen 2025 Wann?

11. Dezember – 17 Uhr bis 22:30 Uhr

12. Dezember – 20:30 Uhr bis 3:30 Uhr

13. Dezember – 17 Uhr bis 22:30 Uhr

14. Dezember – 17 Uhr bis 22:30 Uhr

16. Dezember – 17 Uhr bis 22:30 Uhr Wer?

Hosts: AK, Felix, Michi, Paul und Fritz

Experten: Die Redaktionen von GameStar, GamePro und MeinMMO

Gäste: Maurice Weber, Fabian Siegismund, Milschbaum, Etienne und Nils von den Rocket Beans uvm.

Heiko Klinge Heiko ist eigentlich ausgebildeter Bankkaufmann, hatte dann aber während des Wirtschaftsinformatik-Studiums die lustige Idee, sich bei GameStar zu bewerben, die er seit 2014 als Chefredakteur leiten darf. Zuvor war er bereits in gleicher Funktion für das Spieleentwicklungs-Magazin Making Games und GamePro verantwortlich. Neben Computer- und Brettspielen liebt Heiko auch gute Musik (Metal & Punk) und mittelmäßigen Fußball (VfL Wolfsburg). In seiner Freizeit gewinnt er ziemlich häufig beim Münchner Musikquiz und verliert ziemlich häufig beim Tischtennis.

FYNG Show mit über 20 Premieren

Schon auf der gamescom war die Find Your Next Game Show ein echtes Highlight, also haben wir uns gedacht: Das machen wir nochmal! Die Idee war, auch den Spielen von 2025 eine Bühne zu bieten, die vielleicht nicht das Budget oder Renommee für die große Show der Game Awards haben, aber dennoch Aufmerksamkeit verdienen.

Nie im Traum hätten wir zu hoffen gewagt, wie viele Studios diese Idee genauso gut finden wie wir!

0:32 Noch vor Weihnachten zeigen wir euch bei FYNG wieder haufenweise neue Spiele

Autoplay

Und so dürft ihr euch am 12. Dezember von 22:30 Uhr an auf über zwei Stunden FYNG Show mit Felix und AK freuen, aber vor allem auf über 20 Premieren. Wie schon bei der FYNG gamescom Show liegt unser Fokus dabei weniger auf Trailer-Dauerfeuer und Neuankündigungen, sondern wir wollen euch vor allem echtes Gameplay zeigen, ebenso fachkundig wie unterhaltsam kommentiert.

Zu diesem Zweck haben unsere Redakteurinnen und Redakteure in den letzten Wochen persönlich mit den jeweiligen Entwicklerteams gesprochen, um für euch die Infos aus erster Hand zusammenzutragen.

Natürlich dürft ihr euch auch auf den einen oder anderen Überraschungsgast freuen. Und ganz vielleicht auch wieder auf eine echte Weltpremiere.

Game Awards: Exklusive Infos zu den großen Reveals

Wir werden im jeden Fall unser Bestes geben, euch mit unserer FYNG Show so richtig schön wachzuhalten. Denn schließlich übertragen wir direkt im Anschluss die Game Awards aus Los Angeles. Falls technisch alles glatt geht, haben wir mit MeinMMO-Chefredakteurin Leya sogar eine Live-Korrespondentin vor Ort.

Freut euch auf über zwei Stunden voller spektakulärer Trailer, Ankündigungen und Weltpremieren – angemessen euphorisch oder kritisch (je nachdem) kommentiert von AK und Felix.

Aber wird sind ziemlich optimistisch. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, weil wir schon die eine oder andere Info zu den Neuankündigungen haben und bereits fleißig an exklusiven Previews und Detailanalysen für Find Your Next Game arbeiten.

Ihr könnt euch entsprechend darauf verlassen, dass wir die wichtigsten Reveals der Game Awards im FYNG-Programm am 13., 14. und 16. Dezember ebenso ausführlich wie gut informiert auseinandernehmen – sowohl mit den Expertinnen und Experten aus unseren Redaktion, als auch mit dem einen oder anderen prominenten Gast.

Bei FYNG beginnt die Show schon einen Tag früher

Die Schlaubi Schlümpfe unter euch werden sich bestimmt noch fragen, wie denn das Programm am 11. Dezember ausschaut. Schließlich können wir da noch nichts zu den FYNG-Show- und Game-Awards-Themen verraten.

Die Lösung: Wir organisieren eigene Themen, zu denen es nichts Neues bei den Game Awards geben wird, sondern nur bei uns! Ha!

Seid gespannt euch auf exklusive neue Infos und Gameplay-Szenen zu einigen der ersten großen Highlights des neuen Jahres. Und auch hier könnt ihr euch darauf verlassen, dass wir die Infos aus erster Hand haben oder dass die erste Hand sogar im Studio sitzt.

Powered by PC Game Pass, und alle gewinnen

Dutzende ebenso liebenswerte wie kompetente Kolleginnen und Kollegen arbeiten seit Wochen daran, ein 30 Stunden langes und redaktionell unabhängiges Spitzenprogramm für euch auf die Beine zu stellen.

Fakt ist aber auch: Ohne die Unterstützung eines Sponsors wäre das nicht möglich. Umso glücklicher sind wir, dass sich mit Microsoft jemand gefunden hat, der nicht nur an das glaubt, was wir hier auf die Beine stellen, sondern der auch zu unserer Zielgruppe passt.

Und das auch als Teil des Programms: Am 11., 12., 13., 14. und 16. Dezember stellen euch Gastgeber Julius sowie jeweils zwei Experten in der PC Game Pass Show die Game-Pass-Highlights eines bestimmten Genres vor.

Zu Gast sind unter anderem Milschbaum, Fabian Siegismund, Maurice Weber sowie Nils und Etienne von den Rocket Beans. Dabei sein lohnt sich aber nicht nur wegen der beteiligten Personen, sondern weil es auch jede Menge Game Pass Keys zu gewinnen gibt.

FYNG 2025: Wir freuen uns auf euch!

Wir alle bei GamePro, GameStar und MeinMMO freuen uns wahnsinnig darauf, das Spielejahr 2024 mit einem amtlichen Knall zu beenden. Und uns gemeinsam mit euch auf all das zu freuen, was 2025 spielemäßig in petto hat. Denn das ist eine ganze Menge.