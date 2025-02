Zusätzlicher Netzwerktest für Elden Ring Nightreign: Nach Server-Chaos denkt FromSoftware über zweiten Termin nach

Ein zweiter Netzwerktest für Elden Ring Nightreign könnte noch kommen.

Seit 7 Uhr am Montagmorgen ist der Netzwerktest von Elden Ring Nightreign beendet und wolltet ihr des ungewöhnlich Koop-Souls zocken, brauchte es gleich eine doppelte Portion Glück. Nicht nur musste vorab eine Einladung von FromSoftware in eurem Postfach landen, auch musstet ihr hoffen, dass euch die Server übers Wochenende keinen Strich durch die Rechnung machen. Vor allem auf PS5 konnte das nämlich durchaus passieren, weshalb jetzt ein weiterer Netzwerktest in Aussicht steht.

Chaos beim Netzwerktest von Nightreign

Während der Netzwerktest auf Xbox ebenfalls nicht komplett reibungslos ablief, war ein Spielen auf PS5 teils nur sehr schwer möglich. Spieler*innen konnten sich speziell am Freitag entweder gar nicht einloggen, oder wurden bereits nach wenigen Sekunden aus der laufenden Partie geworfen.

Ob ihr Probleme hattet, verratet uns doch gerne in der Umfrage:

FromSoftware reagiert umgehend auf Probleme

FromSoftware sind die Probleme beim Spielen von Nightreign natürlich nicht entgangen und so wurde bereits am Freitag ein erstes Statement auf Twitter veröffentlicht:

"Die erste Session des Netzwerktests ist beendet. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die durch die Probleme mit dem Spielserver entstanden sind. Derzeit wird daran gearbeitet, die Stabilität des Netzwerktests zu verbessern. Eine weitere Netzwerktest-Session wird in Betracht gezogen. Wir danken Ihnen."

Unsere frischen Eindrücke von Elden Ring Nightreign könnt ihr euch übrigens in einer ausführlichen Video-Preview anschauen:

16:07 Bei Elden Ring Nightreign ist FromSoft (fast) alles egal – und das ist auch gut so!

Autoplay

Bevor Elden Ring Nightreign am 30. Mai für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheint, könnte es also nochmal einen weiteren Netzwerktest geben. Damit zum Release alles reibungslos abläuft, sicher keine allzu schlechte Idee.

Aber das ist auch klar: Ein solcher Netzwerktest, den FromSoftware vor allen großen Veröffentlichungen macht, ist dafür da, um solche Probleme ausfindig zu machen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, solltet ihr erneut die Möglichkeit bekommen, das Spiel vor Veröffentlichung zu testen.

Falls ihr bereits ein paar Runden zocken konntet, wie hat euch Nightreign bislang gefallen?