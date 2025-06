Platin-Trophäen sind mir normalerweise egal, aber bei diesem Spiel habe ich eine Ausnahme gemacht - obwohl ich es erst nicht mal durchspielen wollte!

Samaras digitaler Trophäenschrank ist ziemlich leer, obwohl sie manchmal über Wochen komplett in einem Spiel versinkt. Wenn sie ein Ziel verfolgt, kann sie oft stundenlang die Augen nicht mehr vom Bildschirm abwenden.



Allerdings sind das in der Regel Herausforderungen, die sie zu ihrer persönliche Mission macht und die nicht in der Trophäenliste auftauchen. So hat sie beispielsweise extrem viel Zeit damit verbracht, in Farm Sims wie Roots of Pacha alles mit Wegen zuzupflastern, weil es für sie entspannend war.



Oder einen Einsiedler in RDR2 in mühsamer Arbeit Schritt für Schritt aus seiner tiefen Höhle geschubst – einfach nur um zu sehen, ob es geht.