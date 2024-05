Elden Ring für PS5 im Angebot: Open-World-Hit kurz vor DLC-Release zum Top-Preis schnappen!

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Elden Ring noch günstig nachzuholen, bevor die Erweiterung Shadow of the Erdtree erscheint.

Die Sony Days of Play wurden heute gestartet, weshalb es jetzt bei verschiedenen Händlern günstige Sonderangebote rund um PS5 und PS4 gibt. Neben Hardware wie dem DualSense PS5-Controller sind auch zahlreiche Spiele reduziert, darunter zum Beispiel der Open-World-Hit Elden Ring, den ihr jetzt bei Amazon in der PS5-Version zum Top-Preis bekommt:

Das Angebot ist deshalb besonders interessant, weil schon am 21. Juni der Release-Termin der großen Erweiterung Shadow of the Erdtree ist. Falls ihr also vorher noch schnell das Hauptspiel nachholen wollt, ist jetzt die perfekte Gelegenheit dazu. Weitere günstige Days of Play-Angebote für PS5 und PS4 bei Amazon findet ihr hier:

Elden Ring: Dark Souls in einer fantastischen Open World!

Elden Ring ist eines der besten Spiele der letzten Jahre, in unserem GamePro Test hat es nicht ohne Grund beeindruckende 94 Punkte abgestaubt. Das von From Software, dem Studio hinter der Dark Souls-Reihe, stammende Action-Rollenspiel nimmt das bekannte Spielprinzip und verlegt es erstmals in eine riesige Open World, die durch ihr düsteres, morbides Artdesign eine tolle Atmosphäre bietet.

Wie in Dark Souls liegt auch in Elden Ring der Fokus auf spannenden Nahkämpfen gegen zähe, furchteinflößende Feinde, euch stehen aber auch andere Spielweisen offen. Beispielsweise kann es in vielen Fällen sehr effektiv sein, Gegner aus der Ferne mit Magie zu traktieren. Es lohnt sich daher auf jeden Fall, in den rund 100 Stunden Spielzeit mit den verschiedenen Spielmechaniken zu experimentieren.

Der Schwierigkeitsgrad ist übrigens wie in den Souls-Spielen sehr hoch, insbesondere in den spektakulären Bosskämpfen. Dennoch ist Elden Ring in gewisser Weise einsteigerfreundlicher und weniger frustrierend. Durch die offene Welt könnt ihr schließlich einfach woanders hingehen, weitere Geheimnisse erkunden und dabei ordentlich aufleveln, wenn ihr mal bei einem Boss nicht weiter kommt.

