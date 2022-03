Elden Ring hat eine TLOU2-Gedächtnis-Clicker-Rüstung und so kriegt ihr sie

Was haben Elden Ring und The Last of Us 2 gemeinsam? Die Antwort ist einfach: Pilze! Die wachsen in Elden Ring nicht nur an vielen Stellen, sondern es gibt sogar noch eine richtige Pilzrüstung. Wer die anlegt, sieht fast aus wie ein Clicker aus The Last of Us – was den TLOU-Game Director Neil Druckmann geradezu in Verzückung versetzt. Wir erklären, wie ihr das auch hinbekommt.

Elden Ring: Neil Druckmann freut sich über "Clicker-Rüstung"

Klingt komisch, ist aber so: Das Kuriositäten-Kabinett in Elden Ring umfasst unter anderem auch diverse Pilze und eine komplette Pilzrüstung. Die hilft zwar nicht gegen brutale Gegner, erhöht aber dafür eure Immunität, Fokus, Robustheit und Vitalität. Also perfekt geeignet, um Gegenden zu durchqueren, die normalerweise sehr gefährlich für euch wären.

Neil Druckmann gefällt das: Einen dicken Daumen hoch für die Pilze und vor allem für die Pilzrüstung in Elden Ring gibt es von The Last of Us-Game Director Neil Druckmann.

Das liegt wohl vor allem daran, dass die Pilzrüstung euren Charakter beinahe wie einen Clicker aus TLOU aussehen lässt – zumindest mit etwas Fantasie und ihr wisst schon, der Cordiceps und so.

So findet ihr die Pilzrüstung in Elden Ring

Um das Rüstungsset zu ergattern, solltet ihr zunächst sicherstellen, dass ihr etwas habt, mit dem ihr Vergiftungen entfernen könnt. Ihr werdet es brauchen, weil die Seethewater-Höhle ein echt fieses Loch voller riesiger Giftblumen, und mehr ist.

Bereit? Okay. Um die Höhle überhaupt erstmal erreichen zu können, müsst ihr euch zum Gelmir-Berg auf dem Atlus-Plateau begeben.

Dafür müsst ihr den Aufzug von Dectus aktivieren, wofür ihr allerdings zwei Stücke des Dectus-Medaillons benötigt. Die linke Seite findet ihr in der Küstenfestung Haight im östlichen Limgrave, die rechte in der Festung Faroth in Caelid. Ansonsten könnt ihr den Lift aber auch umgehen und euch durch den Ruinenübersäten Abgrund schlagen, um zum Atlus-Plateau zu gelangen. Hier stellt sich euch aber der Magmalindwurm Makar in den Weg.

Reitet dann am besten schnurstracks mit Torrent Richtung Nordwesten, bis ihr zum Seethewater River kommt. Dort bewegt ihr euch den Canyon entlang und an einer Gabelung findet ihr den Eingang zur Höhle. Die müsst ihr mit zwei Stonesword-Schlüsseln erstmal aufsperren, dann könnt ihr euch ins Getümmel stürzen.

Hier seht ihr, wie und wo ihr den Eingang zur Höhle findet:

Irgendwann gelangt ihr an eine weitere Gabelung, wenn ihr euch weit genug vorgewagt habt. Dort würde euch der rechte Weg zum Boss des Dungeons führen, dem Kindred of Rot-Duo. Ihr nehmt aber den linken Abzweig, wo ihr auf eine Gruppe Rot Servants und eine riesige Gift-Blume stoßt. Erledigt sie und lootet den Leichnam, bei dem ihr das Item-Set mit der Pilzrüstung findet.

Was ist eure Lieblingsrüstung in Elden Ring? Wie findet ihr das Pilz-Rüstungsset?