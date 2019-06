Elden Ring ist offiziell: Düsterer Trailer zeigt neues FromSoft-Spiel

Elden Ring wurde offiziell, der Leak von gestern hat sich also bewahrheitet. Soeben wurde der düstere Titel auf der E3 2019-Pressekonferenz von Microsoft mit einem Debüt-Trailer angekündigt. Und dahinter verbirgt sich nichts anderes als das brandneue Spiel von FromSoftware. Dem japanischen Studio hinter den knallharten Action-RPGs Dark Souls, Bloodborne und Sekiro.

Für welche Plattform kommt Elden Ring? Das Spiel erscheint für PS4, Xbox One und PC.

Was ist Elden Ring für ein Spiel?

Elden Ring stammt, wie bereits erwähnt, von FromSoftware. Die Macher der Souls-Reihe und Experten, wenn es darum geht, uns vor große spielerischer Herausforderungen zu stellen.

Game of Thrones-Schöpfer beteiligt: Elden Ring entsteht in Zusammenarbeit mit dem Game of Thrones-Schöpfer George R.R. Martin - wir dürfen uns wohl auf eine coole Geschichte einstellen. Gemeinsam mit Game Director Hidetaka Miyazaki soll Martin zudem für das Worldbuilding des neuen From Software-Spiels verantwortlich sein.

Der obige Trailer zeigt ein düsteres Dark Fantasy-Setting - und dass sich sowohl Martin als auch FromSoftware in diesem Bereich bestens auskennen, das wissen wir bereits bestens.

Details zum Gameplay gibt es bislang allerdings nicht. Aber Gerüchte.

Elden Ring wohl Open World-Action-RPG

Anders als in den bisherigen From Software-Spielen, die zwar weitläufig gehalten sind, aber auch Grenzen aufweisen, soll es Gerüchten zufolge dieses Mal eine echte Open World geben. Diese besteht angeblich aus mehreren Königreichen und soll mit einem Pferd bereist werden können.

Es bleibt ein Action-RPG: Vorab gab es nur wenige Infos zum Gameplay selbst. Abseits der Info, dass die Spielwelt offener gehalten ist, wurde nur davon geredet, dass es im Kern ein From Software-Spiel bleiben soll.