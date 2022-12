Elden Ring Update 1.08 bringt mehr als die Kolosseen: Diese 5 Frisuren sind neu

Elden Ring hat mit dem gestern ausgerollten Patch 1.08 ein großes Content-Update erhalten. Das brachte die Arena-Erweiterung, mit der dank Datamining bereits viele Fans gerechnet hatten. Daneben ist aber auch was für alle Fashion Souls-Befürworter*innen dabei. Ihr könnt eurem Charakter jetzt nämlich mehr verschiedene Frisuren verpassen. Wir zeigen euch, welche dazugekommen sind.

Das sind die neuen Frisuren

All diejenigen, die gerne viel Zeit im Charakter Editor verbringen, aber bisher nicht die richtige Frisur gefunden haben, dürfen sich jetzt freuen. Update 1.08 lässt euch nämlich nicht nur im Kolosseum kämpfen, sondern dabei auch noch stylischer aussehen. Dafür stehen euch jetzt nämlich auch fünf neue Haartypen zur Auswahl.

Jetzt umstylen: Ihr könnt diese natürlich nicht nur gleich zu Anfang wählen, sondern findet sie auch beim Spiegel bei der Tafel der Gnade, wo ihr eurem oder eurer Befleckten jederzeit ein Makeover verpassen könnt.

Und so sehen die neuen Frisuren aus:

Ihr seht also, es gibt eine Zopffrisur im "Wikingerstil", eine neue Strubbelfrisur und verschiedene Zöpfe.

Das Update bringt Veränderungen in diesen drei Punkten. Die kompletten Patch Notes findet ihr hier:

Neue Inhalte: Mehr Haar-Optionen, Kolosseums-Kämpfe (neue Multiplayer-Modi)

Mehr Haar-Optionen, Kolosseums-Kämpfe (neue Multiplayer-Modi) Balancing-Anpassungen: Es gibt sowohl PVP-exklusive Anpassungen, passend zu den neuen Multiplayer-Inhalten, als auch allgemeine.

Es gibt sowohl PVP-exklusive Anpassungen, passend zu den neuen Multiplayer-Inhalten, als auch allgemeine. Bug Fixes



Die größte Veränderung sind natürlich die Kolosseen, die ihr jetzt endlich betreten könnt, um euch mit anderen Befleckten zu messen. Es gibt insgesamt drei davon, in Limgrave, Caelid und Leyndell, die jeweils mit abweichenden Regeln daherkommen.

Das sind die Modi: In Limgrave habt ihr beispielsweise die Teamprüfung und die Einzelprüfung zur Auswahl. Bei beiden Modi kämpft ihr mit zeitlicher Begrenzung gegen andere Spielende und werdet beim Tod wiederbelebt, was aber der Gegenseite Punkte bringt. In Leyndell messt ihr euch im Duell-Modus, bei dem der erste Tod das Ende besiegelt, und in Caelid habt ihr alle drei Modi zur Auswahl.

Ihr könnt jedes Kolosseum ganz einfach durch den Eingang betreten, danach könnt ihr es aber auch über die Marikastatue bei der Tafel der Gnade, im Raum mit dem Kamin betreten.

Werdet ihr eurem Charakter ein kleines Umstyling verpassen?