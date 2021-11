Elder Scrolls 6: Xbox-Exklusivität praktisch bestätigt, soll PlayStation 'nicht bestrafen'

Auch wenn Elder Scrolls 6 bereits angekündigt ist, so gibt es eigentlich bisher nur eine Info zu dem Spiel, die wirklich bekannt ist. Denn es wird noch sehr sehr lange dauern, bis das Spiel endlich erscheint. Doch jetzt äußerte sich Xbox-Chef Phil Spencer zumindest mal darüber, wie es mit der Exklusivität um das Spiel steht – auch wenn es da nur noch wenige Zweifel gab.

In einem Interview mit GQ hat Spencer ein wenig über die bevorstehenden Aktivitäten zum 20-jährigen Jubiläum der Marke gesprochen. Währenddessen erwähnte er auch wie Elder Scrolls 6 in das Xbox-Lineup der kommenden Jahre passen wird:

Es geht nicht darum, andere Plattformen zu bestrafen, ich glaube aber fest daran, dass alle wachsen müssen. Aber damit es auf Xbox ist, müssen wir in der Lage sein, das komplette Paket was wir haben abzuliefern. Und das gilt auch für Elder Scrolls 6, aber das gilt auch für all unsere Franchises.