Oblivion Remastered-Spieler entdeckt außerhalb der Map die Region, in der wahrscheinlich Elder Scrolls 6 spielt

Beim The Elder Scrolls 4: Oblivion-Remaster scheint das Motto "zurück in die Zukunft" zu heißen. Innerhalb des eigentlich schon ziemlich alten Titels könnt ihr nämlich bereits jetzt eine Region besuchen, die höchstwahrscheinlich in einigen Jahren der Schauplatz von The Elder Scrolls 6 sein wird. Zumindest, wenn ihr euch aus der Map herausbewegt.

Oblivion Remastered hält nicht nur Teile von Skyrim, sondern wohl auch schon von Elder Scrolls 6 bereit

Darum geht's: Ein experimentierfreudiger Oblivion-Remastered-Spieler hat außerhalb der Open World des Spiels einige interessante Gegenden erblickt und versucht, sie zu erreichen – mit Erfolg. Zuerst konnte er überraschenderweise Cyrodiil verlassen und sogar die Region Valenwood betreten. Auch die Summerset Isles waren am Horizont zu erkennen.

15:29 Oblivion Remastered angespielt: Was ist neu und wo gibt es noch Probleme?

Es geht sogar nach Hammerfell: Nicht nur die erstgenannten Regionen, die ihr wahrscheinlich aus The Elder Scrolls Online kennt, sind bereits angelegt und erreichbar. Sondern auch die Gegend, in der wahrscheinlich das nächste Hauptspiel der Reihe angesiedelt ist.

Das steht natürlich noch nicht komplett fest, aber es gibt bereits diverse Leaks und Gerüchte dazu, dass Elder Scrollls 6 wohl in Hammerfell spielen soll. Unter anderem deutete darauf auch die Pinterest-Seite eines angeblich bei Bethesda angestellten Menschen hin.

Hier könnt ihr euch die Region in Oblivion Remastered in einer Bildergalerie anschauen:

Wie ist er denn da hingekommen? Über Umwege: Der Reddit-User GnoblinXD hat zunächst die südliche Grenze Richtung Valenwood überwunden, indem er an einer Lücke drüber gesprungen ist. Dann musste er einmal komplett um Anvil herumlaufen, bis er im nördlichen Hammerfell angekommen war.

Die Gebirgskette aus dem Elder Scrolls 6-Teaser hat er aber leider nicht finden können. Er hat zwar versucht, weiter in die Richtung zu laufen, aber ist irgendwann einfach durch den Boden der Map hindurch gefallen. Es gibt die Landmassen zwar, aber ab einem bestimmten Punkt haben sie keine richtige Kollision mehr.

Was haltet ihr von Hammerfell, wie es hier zu sehen ist? Freut ihr euch auf Elder Scrolls 6 und glaubt ihr, dass es dann auch so aussieht?