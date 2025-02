The Elder Scrolls 6-Leak verspricht Schiffs- und Basisbau, Drachen, verbesserte Kämpfe und etliches mehr

The Elder Scrolls 6 könnte noch dieses Jahr endlich mit einem großen Showcase vorgestellt werden.

Endlich scheint es die ersten Informationen zu The Elder Scrolls 6 zu geben. Es handelt sich dabei zwar bisher nur um einen Leak, aber wenn der stimmt, wissen wir schon eine ganze Menge mehr über Bethesdas großes Fantasy-RPG. Zur Erinnerung: Der Skyrim-Nachfolger wurde vor Jahren mit einem kurzen Teaser angekündigt und seitdem herrscht Funkstille.

The Elder Scrolls 6-Leak: Ihr könnt angeblich Schiffe, Siedlungen und sogar Festungen bauen

The Elder Scrolls 6 zählt neben GTA 6 zu den am sehnlichsten erwarteten Spielen überhaupt. Es wurde allerdings schon vor sieben Jahren angekündigt, und seit dem kurzen, wenig aussagekräftigen Teaser-Trailer wurde es extrem still um den Titel.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Ankündigungstrailer von 2018 noch einmal ansehen:

0:36 The Elder Scrolls 6 - Teaser-Trailer: Es existiert tatsächlich, aber rechnet nicht zu bald damit

Jetzt gibt's einen ersten großen Leak! Der bekannte Insider eXtas1s spricht in einem Video über angebliche Informationen, die er über The Elder Scrolls 6 erhalten haben will. Dabei ist wie bei jedem Leak natürlich Vorsicht geboten, offiziell bestätigt wurde noch nichts davon.

Das sagt Extas1s:

Immersion : The Elder Scrolls 6 soll deutlich immersiver werden als vorherige Titel der Reihe.

: The Elder Scrolls 6 soll deutlich immersiver werden als vorherige Titel der Reihe. Kämpfe : Das Kampfsystem wurde angeblich massiv verbessert.

: Das Kampfsystem wurde angeblich massiv verbessert. Progression : Auch das Fortschritts-System soll komplett überarbeitet worden sein.

: Auch das Fortschritts-System soll komplett überarbeitet worden sein. Städte : Es gibt offenbar 12 oder 13 große Städte in der Spielwelt.

: Es gibt offenbar 12 oder 13 große Städte in der Spielwelt. Drachen kehren wenig überraschend zurück.

kehren wenig überraschend zurück. Schiffe spielen anscheinend eine große Rolle: Es soll Seeschlachten geben.

spielen anscheinend eine große Rolle: Es soll Seeschlachten geben. Schiffsbau existiert angeblich ebenfalls (inspiriert durch den Raumschiffbau in Starfield), aber auch...

existiert angeblich ebenfalls (inspiriert durch den Raumschiffbau in Starfield), aber auch... Basisbau : Festungen und ganze Siedlungen können wohl errichtet werden.

: Festungen und ganze Siedlungen können wohl errichtet werden. Inseln und Unterwasserwelt können laut dem Leak erkundet werden.

können laut dem Leak erkundet werden. Regionen: TES 6 spielt laut dem Leak in Hammerfell (der Heimat der Rothwardonen) und High Rock (dem Land der Bretonen).

Wie realistisch ist das? Zumindest die Location, und dass The Elder Scrolls 6 in Hammerfell spielt, klingt durchaus logisch. Bereits im Juli 2024 wurde von TweakTown berichtet, dass ein Bethesda-Mitarbeiter wohl auf Pinterest Hammerfell-Bilder abgespeichert haben soll, die als Inspiration gedient haben könnten. Auch der Rest klingt jetzt nicht allzu fernab der Realität und durchaus nach Features, die uns in TES 6 erwarten könnten.

Wann kommt The Elder Scrolls 6 und wann gibt es offizielle Neuigkeiten? Das steht beides leider noch nicht fest. Bis zum Release dürfte es noch einige Jahre dauern. Aber zumindest steckt in dem Leak auch noch ein Hoffnungsschimmer. Laut dem Insider besteht nämlich die Möglichkeit, dass Bethesda im Juli 2025 ein Showcase abhält, in dem dann endlich mehr über TES 6 verraten wird.

Was haltet ihr von diesem Leak? Wie klingen die möglichen Inhalte für euch und was wünscht ihr euch sonst noch?