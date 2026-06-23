Star der Sesamstraße hat aus seinem letzten Fehler gelernt und unterstützt zur WM jetzt ganz offiziell Team USA

Elmo liebt euch alle, nur die USA halt etwas mehr.

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Stephan Zielke
23.06.2026 | 20:00 Uhr

Eigentlich will Elmo nur, dass alle Spaß haben. Eigentlich will Elmo nur, dass alle Spaß haben.

Habt ihr euch auch schon gefragt, welches Team Elmo aus der Sesamstraße bei der WM unterstützt? Wir auch nicht. Aber in den USA scheint das eine große Sache zu sein. Denn wenn der freundliche kleine Kerl allen einfach nur Spaß wünscht, dann kann es gerne einmal zu Ausschreitungen kommen, bei denen auch mal flauschige Köpfe auf Spießen landen.

"Los Team USA!"

Wenn ihr gerade auf Social Media unterwegs seid, dann werdet ihr um die Fußball-Weltmeisterschaft nicht herumkommen. Egal wie stark ihr es versucht.

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Und dann könnte es auch sein, dass ihr ein Video von Elmo gesehen habt, dem wohl bekanntesten Bewohner der Sesamstraße. Der ist normalerweise dafür bekannt, dass er alle gern hat, jeder Spaß haben soll und sich niemand wie ein Verlierer fühlen muss.

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Doch zur WM bezieht er überraschend deutlich Stellung. Im Trikot der amerikanischen Nationalmannschaft.

Nur damit das klar ist: Elmo will, dass Team USA gewinnt. Okay?

Dann schiebt er aber noch etwas nach:

Aber Elmo liebt alle. Nur damit das klar ist. Macht jetzt bitte keine große Sache daraus.

Die Nachricht hat etwas von einem Geiselvideo, als würde jemand Elmo im Hintergrund bedrohen. Und so falsch ist die Einschätzung gar nicht.

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Wenn für Basketball Köpfe auf Spießen landen

Auslöser des Videos war ein “Vorfall“ Anfang Juni. Dort fand das Finale der NBA – als Basketball – statt, bei dem die New York Knicks auf die San Antonio Spurs trafen.

Elmo machte den fatalen Fehler, auf seinem X-Account zu posten, dass er kein Team direkt unterstütze, sondern einfach nur sagte, dass beide Teams hoffentlich Spaß haben.

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Und wie jeder weiß, ist heutzutage im Internet Spaß verboten und alles ein Statement. So fassten es zumindest einige Fans der Knicks auf, die in einem viralen Video mit einem aufgespießten Kopf von Elmo durch die Straßen zogen. Darunter war ein Schild mit der Aufschrift “Verräter“.

Man kann sich also vorstellen, dass Elmo bei der WM anscheinend nun um sein Leben fürchten muss, oder sich zumindest in Unsicherheit wähnt. Wir wünschen ihm alles Gute.

Hättet ihr euch gewünscht, dass Elmo Deutschland unterstützt, oder baut ihr schon einen Scheiterhaufen?

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