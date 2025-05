Enkel erbt einen ganzen Haufen Spieleklassiker von seinem Opa - wir haben sie alle gespielt und jetzt fühlen wir uns alt

Gamern um die 30-40 geht bei einem solchen Bild das Herz auf, während andere sich nur verwundert am Kopf kratzen.

Habt ihr auch das Gefühl, dass Videospiele auf ihre ganz eigene Art altern? Man denkt verträumt an die Zeit zurück, als man Final Fantasy X gespielt hat – und dann trifft es einen wie ein Schlag: Das ist mittlerweile 24 Jahre her. World of Warcraft wurde dieses Jahr 20, Metal Gear Solid kam vor fast 27 Jahren auf den Markt.

Diese plötzliche Erkenntnis hat nun auch mehrere Reddit-User kalt erwischt – ausgelöst durch ein besonderes Erbstück.

Ein Stück Spielegeschichte

Der Nutzer TideMardi teilte im Subreddit r/gamecollecting ein Bild mit der Community: eine Sammlung alter Spiele, die er von seinem verstorbenen Großvater geerbt hat. So recht weiß er nicht, was er damit anfangen soll, und fragt, was man mit diesen Klassikern macht, die er selbst gar nicht kennt.

Was er da in den Händen hält, ist nicht weniger als ein Schatz. Denn es sind nicht nur einige der einflussreichsten Spiele der 90er-Jahre – sie befinden sich auch in erstaunlich gutem Zustand. Verpackung, Anleitungen, alles komplett. Sammlerherzen schlagen da höher.

Während TideMardi noch überlegt, ob er die Sammlung verkaufen oder vielleicht irgendwann seinen eigenen Kindern vererben soll, beschäftigt viele Leser des Threads vor allem eine andere Frage:

Großvater? Ich habe diese Spiele gespielt!

Dass viele Retro-Games-Fans nicht mehr ganz jung sind, ist klar. Aber wenn jemand solche Titel als Erbe vom Opa präsentiert, trifft das einen Nerv – und zwar schmerzhaft direkt in die Midlife-Crisis.

User Ambitious-Still6811 bringt es auf den Punkt:

Großvater? Ich habe diese Spiele gespielt.

Ach du Schande…

Eine Reaktion, mit der sich wohl viele identifizieren können – einschließlich des Autors dieses Artikels. Ich habe jedes dieser Spiele selbst gespielt. Und ich bin noch nicht einmal 40. Allein beim Schreiben sind mir, kein Witz, drei neue graue Barthaare gewachsen.

Zum Glück bringt der Thread-Ersteller nach mehrmaligem Nachfragen ein wenig Klarheit: Sein Großvater war schon über 50, als die meisten dieser Spiele aktuell waren. Falls ihr euch also gerade ein bisschen alt fühlt – vielleicht hilft euch das ein wenig.

Was ist das älteste Spiel in eurer Sammlung – und spielt ihr es noch manchmal?