"Sorry, das war ein Missverständnis": Studio-Chef entschuldigt sich für 90€-Spruch und bekommt erneut harte Kritik ab

Randy Pitchford rudert zurück von seiner "echten Fans"-Aussage und tritt ins nächste Fettnäpfchen.

Update am 30. Mai: Randy Pitchford, der Chef von Gearbox, hat sich noch einmal zu seiner Aussage geäußert, dass "echte Fans einen Weg finden", um Borderlands 4 für 90 Euro zu kaufen:

Sorry, das war ein Missverständis. Die Wahrheit ist, dass ich nicht möchte, dass jemand mehr bezahlt, als er sollte oder womit er sich wohlfühlt. Ich arbeite immer mit der Absicht und Hoffnung, dass ein Kunde stets das Gefühl hat, das bessere Geschäft gemacht zu haben, egal was er bezahlt. Der eigentliche Kontext war, dass jemand auf einen Beitrag über Borderlands 4 für die Nintendo Switch 2 antwortete und mich warnte, dass das Spiel scheitern würde, wenn der Preis am Ende 80 Dollar (voraussichtlich 90 Euro in Deutschland, Anm. d. Red.) beträgt.

Was ich zu erklären versuchte, war, dass dies nicht meine Entscheidung sei, aber dass, falls eine Preiserhöhung von 10 Dollar tatsächlich eintritt (da sich die Branche offensichtlich dorthin entwickelt), es in Ordnung sein wird und Borderlands 4 auch in Ordnung sein wird, weil es ein großartiges Spiel ist und es viele Fans gibt, die den Wert erkennen und es haben wollen werden. Ich glaube, mein Versuch, das mit der Formulierung „echte Fans“ abzukürzen, hat einige Leute provoziert, und ich sah, dass es aufgebauscht wurde, als ob ich irgendeine große Erklärung abgeben würde (was nicht der Fall war – ich versuchte nur, jemandem zu helfen, von dem ich dachte, er mache sich aufrichtig Sorgen um uns und passe auf uns auf), und ich konnte sehen, dass es so interpretiert wurde, als würde ich das Publikum für selbstverständlich halten (das war überhaupt nicht meine Absicht und spiegelt in keiner Weise meine Gefühle wider). Die Wahrheit ist, dass ich dankbar bin, wenn irgendjemand unsere Spiele mag, und demütig, dass so viele Fans kommen, um das, was wir tun, zu genießen und zu unterstützen. Als Künstler möchte ich nicht, dass die Preise steigen, denn ich möchte, dass jeder Zugang zu dem hat, was wir schaffen. Ich verstehe, dass das Geschäftliche eine Rolle spielt und dass Markt und Wirtschaft die Preise in die Höhe treiben, und früher oder später werden wir uns alle darauf einstellen müssen, damit die Kreativmaschine mindestens so viel einnimmt, wie sie ausgibt, um uns mit erstaunlichen Inhalten zu versorgen. Was auch immer der Fall sein mag, ich bin hier, um Menschen zu unterhalten, und meine Priorität war es schon immer, zu versuchen, etwas Freude, Glück und Kreativität in die Welt zu bringen. In welchem Maße mir das auch immer gelingt, ich bin dankbar und geehrt und gehe jede Anstrengung mit Leidenschaft und Demut an.

Darf ich Ihnen ans Herz legen, zu bedenken, dass die Menschen, die die von Ihnen geschätzten Medien schaffen, tatsächliche, echte Menschen sind, die aufrichtig daran arbeiten, coole Sachen zu machen. Ich habe mein Leben den Videospielen gewidmet und mich dafür entschieden, hier erreichbar zu sein. Ich möchte nicht, dass Extremfälle das für die Mehrheit der Menschen ruinieren, die einen Wert darin sehen, dieses Medium für eine positive Verbindung zu nutzen, aber ich kann nicht umhin, dass ein Teil von mir zumindest versuchen möchte, denen zu helfen, die es nicht verstehen, etwas Perspektive und Würde in der Art und Weise zu gewinnen, wie sie interagieren. Ich behaupte nicht, perfekt zu sein. Aber ich verdiene nicht weniger Nachsicht als jeder andere. Ich entscheide mich dafür, anderen mit dem größtmöglichen Wohlwollen zu begegnen, und bin oft überrascht, festzustellen, dass einige sofort die schlimmstmögliche Betrachtungsweise einer Sache wählen, da dies einfach meiner Natur widerspricht.