Epic schenkt euch ein Spiel und in den nächsten Tagen dürften haufenweise Gratis-Titel folgen - alle neuen Infos im Live-Ticker

Dezember bedeutet auch: Geschenke!

Der Epic Games Store hat regelmäßig Gratis-Spiele im Gepäck. Heute, beziehungsweise in der Nacht auf morgen, gibt es aber eine Besonderheit und die deutet auch darauf hin, dass es in den kommenden Tagen bis Anfang Januar wieder einen ganzen Haufen kostenloser Titel abzustauben gibt.

Das "geheimnisvolle" Spiel, wie es heißt, wird mit einem The Game Awards-Logo angekündigt und passend dazu um 2 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag enthüllt. Das Geschenkpapier, mit dem es beworben wird, erinnert stark an die letzten Jahre, in denen Epic in der Weihnachtszeit täglich Spiele verschenkt hat.

Eine ähnliche Aktion könnte diese oder nächste Woche anlaufen. Wir informieren euch im Live-Ticker über die Enthüllung des noch geheimen Spiels sowie über den möglichen Start der Gratis-Aktion.

Gratis-Aktion bei Epic: die neuen Spiele im Live-Ticker

7:00 Uhr Heute geht's los. Wir behalten den Epic Store für euch im Auge und informieren euch heute Nacht, sobald das erste Spiel da ist, beziehungsweise, was euch erwartet. Falls es dann bereits Infos zu einer größeren Aktion mit täglichen Spielen gibt, erfahrt ihr das ebenfalls hier.

Hier könnt ihr euch solange schon mal anschauen, welche neuen Spiele im Dezember 2025 ganz allgemein für alle Plattformen neu erscheinen:

36:33 Neue Spiele im Dezember - Video-Vorschau für PC und Konsolen

So sah die große Epic Weihnachts-Aktion im letzten Jahr aus

Von Mitte Dezember 2024 bis Anfang Januar 2025 wurden insgesamt 15 Spiele und ein DLC verschenkt. Das erste Spiel gab es in der zweiten Dezemberwoche. Ab der darauffolgenden Woche regnete es dann täglich Spiele-Geschenke. Darunter waren zwar auch einige kleinere Titel, aber auch echte Highlights. Das ist die komplette Liste vom letzten Mal:

The Lord of the Rings: Return to Moria

Vampire Survivors

Astrea: Six-Sided Oracles

TerraTech

Wizard of Legend

Legendärer Status DLC zu Dark and Darker

Dredge

Control

Ghostrunner 2

Hot Wheels Unleashed

Kill Knight

Orcs Must Die! 3

Redacted

Sifu

Kingdom Come Deliverance

Hell Let Loose

Besonders lohnenswert war unter anderem Kingdom Come Deliverance. Über das Rollenspiel dürften sich vor allem diejenigen gefreut haben, die im Februar direkt mit der großartigen Fortsetzung durchstarten wollten. Aber mit Sifu, Control, Dredge und Vampire Survivors waren noch weitere, richtig gute Spiele dabei.

Habt ihr schon in den Vorjahren Spiele in der Gratis-Aktion abgestaubt? Welche waren eure Highlights?