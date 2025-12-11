One Piece: Warum hat Sanji mit dem Rauchen angefangen? Die Antwort findet ihr nur im Manga - der Anime wollte kein schlechtes Vorbild für Kinder sein

Eine One Piece-Szene aus dem Manga verrät, warum Sanji überhaupt raucht - im Anime wurde die nie gezeigt. (Bildquelle: Toei Animation / Eiichiro Oda)

Die Mitglieder der Strohhutbande in One Piece haben alle mehr oder minder markante Charaktereigenschaften, an denen sie direkt zu erkennen sind. Bei manchen sind sie biologischer Natur – Lysops lange Nase etwa –, bei anderen ist es wiederum eine Gewohnheit.

Zu letztgenannter Gruppe gehört der Schiffskoch Sanji, der beinahe konstant mit einer Zigarette im Mund zu sehen ist. Wie und warum der Blondschopf überhaupt mit dem Rauchen angefangen hat, wird im One Piece-Anime aber nie gezeigt: Toei Animation hat diese Szene einfach gestrichen.

Die Manga-Szene, die der Anime nicht zeigte

Stattdessen müssen wir den Manga bemühen, um den Beginn von Sanjis Rauchgewohnheit zu verstehen. Zum Abschluss des Baratie-Arcs sehen wir in einer kurzen Rückblende Sanji und seinen Mentor Zeff, wohl als die beiden gerade erst das schwimmende Restaurant eröffnet haben.

Hier hat sich der spätere Koch der Strohhüte seine erste Zigarette angezündet, die er mutmaßlich von Zeff geklaut hatte. Der Grund: Der noch junge Sanji wollte nicht mehr als Kind, sondern als "erwachsener Mann" gesehen werden.

Genau diese Motivation dürfte auch der Grund sein, wieso Toei Animation die Szene aus der Anime-Ausstrahlung entfernte: Ein Kind beim Rauchen zu zeigen, wäre für die Zuschauer*innen im jungen Alter ein fatales Signal (via TVTropes).

Auch andere Produktionen von One Piece sind zumindest im Anfangsstadium konsequent gegen die Ausstrahlung von Sanjis Rauchgewohnheit vorgegangen:

4Kids Entertainment, das die Serie für den englischsprachigen Markt lokalisierte, verfolgte einen anderen Ansatz: Sie ersetzten Sanij's Zigaretten vollständig durch rote Lollipops.

Die moderne Live-Action-Serie auf Netflix geht etwas moderater vor und zeigt Sanji nur in vereinzelten Momenten am Rauchen; wohl auch, um ihn nicht als Kettenraucher darzustellen, der er in der Mangavorlage ist.

Zeff warnte Sanji in obiger Szene übrigens ausdrücklich vor dem Rauchen, da dies seine Geschmacksknospen zerstören würde. Im Laufe der Serie scheint das bei Sanji jedoch nicht der Fall zu sein, gilt er doch weiterhin als Top-Chefkoch.

Außerdem könnte Sanjis Rauchverhalten auch eine Meta-Ebene beinhalten, wie Fans auf Reddit erklären: Manga-Schöpfer Eiichiro Oda gilt als starker Raucher - Sanji dürfte seine Abhängigkeit also auch in diesem Kontext seinem Schöpfer zu verdanken haben.

