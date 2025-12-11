Fortnite-Server gehen heute offline - Uhrzeit, Server-Down und mehr zu Update 39.10 im Live-Ticker

Nachdem Chapter 7 vor wenigen Tagen gestartet ist, wird heute das erste Season-Update aufgespielt. Wie üblich werden dafür die Server für kurze Zeit offline genommen. Wann ihr weiterspielen könnt und welche neuen Inhalte heute frisch in Fortnite landen, das erfahrt ihr auf GamePro im Live-Ticker.
Live-Ticker zu Fortnite-Update 39.10
Donnerstag, 11.12.2025
06:01 Uhr
Moin ihr Lieben! In wenigen Stunden wird das Matchmaking deaktiviert und der Server-Down beginnt. Wann es weitergeht, das verraten wir euch wie gewohnt im Live-Ticker.
Fortnite-Update 39.10: Diese Zeiten solltet ihr jetzt wissen
- Wann ist der Server-Down? Am heutigen Donnerstag ab 10 Uhr
- Wann wird das Matchmaking deaktiviert? Um 9:30 Uhr
Ab wann ihr weiterspielen könnt: Bei kleineren Updates sind die Server für gewöhnlich nicht länger als 2 bis 3 Stunden offline. Zur Mittagszeit könnt ihr wahrscheinlich weiterspielen. Wann genau, erfahrt ihr im Live-Ticker oben.
Gibt es schon Infos zu den Inhalten von Update 39.10?
Da die offiziellen Patch Notes noch nicht erschienen sind und sich Epic für gewöhnlich bedeckt hält, tappen wir aktuell, was den Battle Royale-Modus anbelangt, noch im Dunkeln.
Fest steht aber, dass in LEGO Fortnite Odyssey am 11. Dezember das Ninjago-Crossover startet:
Am Donnerstag findet in Fortnite OG zudem der Wechsel von Season 6 auf Season 7 statt, in der es wie schon im Dezember 2018 wieder recht eisig und frostig zur Sache geht.
Sobald Epic die konkreten Inhalte von Update 39.10 enthüllt, erfahrt ihr das natürlich auch bei uns im Live-Ticker.
