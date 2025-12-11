Demon Slayer: Alle Säulen und ihre Namen im Überblick

Vor den bekannten Säulen gab es noch drei weitere Mitglieder! (© Koyoharu Gotouge, Shueisha/ Ufotable)

In Demon Slayer stehen die Säulen an der Spitze der Dämonenjäger*innen, die die größte Autorität haben – unter Truppen-Anführer Kagaya Ubuyashiki und seinem Sohn Kiriya Ubuyashiki. Wie viele Säulen es gibt und wie sie heißen, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu den einzelnen Kämpfen, die euch in der Filmtrilogie von Demon Slayer: Infinity Castle erwarten.

Alle 13 Säulen der Dämonenjäger*innen-Elite

Wassersäule: Giyu Tomioka

Tomioka ist der erste der Säulen, der auf Tanjiro und Nezuko trifft. (© Koyoharu Gotouge, Shueisha/ Ufotable)

Giyu trägt den Titel der Wassersäule in der Elite-Gruppe der Dämonenjäger*innen, aber empfindet sich selbst als nicht gut genug. Nachdem er auf Tanjiro getriffen ist und sogar mit ihm trainiert hat, öffnet er dem jungen Dämonenjäger sein Herz und lernt, sich selbst wertzuschätzen.

Sein Kampfstil ist die Wasseratmung, mit der er den Gegner flink besiegen kann. Im Arc des Infinity Castles kämpft er an der Seite von Tanjiro gegen Upper Moon 2 Akaza.

Liebessäule: Mitsuri Kanroji

Kanrojis Schwert ist genauso flexibel wie ihre akrobatischen Körperbewegungen. (© Koyoharu Gotouge, Shueisha/ Ufotable)

Mitsuri Kanroji ist die Liebessäule unter den mächtigen Säulen. Ihr Haar hat sich durch das essen von vielen Sakura-Mochis rosa und grün gefärbt. Sie schwärmt für die Schlangensäule Obanai Iguro und kann Unmengen an Nahrung vertilgen.

Bekannt ist sie für ihre Flexibilität und ihre enorme körperliche Stärke. Im Infinity Castle-Arc müssen sie und Obanai es gegen Upper Moon 4 Nakime aufnehmen.

Schlangensäule: Obanai Iguro

Obanais steht sein treuer Schlangengefährte Kaburamaru zur Seite. (© Koyoharu Gotouge, Shueisha/ Ufotable)

Obanai Iguros Kampftechnik beinhaltet den Einsatz seiner Schlange Kaburamaru, die ihm nicht nur zur Seite steht, sondern auch oftmals für ihn die Welt wahrnimmt. Obanai ist auf beiden Augen nahezu blind und der Großteil seines Gesichts versteckt er hinter einem Verband.

Aufgrund seines Kampfstils und seiner Atmungstechnik ist Obanai die Schlangenssäule der neun aktiven Mitglieder der Säulen. Im Laufe der Infinity Castle-Arc kämpft er an der Seite von Kanroji gegen Upper Moon 4 Nakime, die das Infinity Castle kontrollieren kann.

Windsäule: Sanemi Shinazugawa

Sanemi ist wütend über Muzans Angriff auf ihren Anführer. (© Koyoharu Gotouge, Shueisha/ Ufotable)

Sanemi Shinazugawa trägt den Titel der Windsäule und kämpft somit auch mit der namensgebenden Atmungstechnik. Er ist der große Bruder des Dämonenjägers Genya, welchem er zu Beginn die kalte Schulter zeigt, als er ihn nach vielen Jahren Trennung trifft.

Durch seinen temperamentvollen Charakter rasselt er oft mit Tomioka aneinander. Im Infinity Castle kämpft er mit Gyomei, Muichiro, und Genya gegen den mächtigen Upper Moon 1 Kokushibo.

Felssäule: Gyomei Himejima

Gyomei verachtet Auseinandersetzungen und kämpft für eine friedlichere Welt. (© Koyoharu Gotouge, Shueisha/ Ufotable)

Gyomei Himejima ist womöglich der älteste Dämonenjäger der Säulen. Er ist auf beiden Augen blind und nutzt im Kampf die Technik der Felsatmung, weshalb er auch als Felssäule bekannt ist.

Im Vergleich zu den anderen Säulen kämpft Gyomei mit einem Stachel besetzten Flegel, der an einer Axt hängt. Im Infinity Castle kommt er Genya, Sanemi und Muichiro im Kampf gegen Kokushibo zu Hilfe und ist auch der einzige Kämpfer, der mit Kokushibo im Hinblick auf Kampfkraft mithalten kann.

Flammensäule: Kyojuro Rengoku

Kyojuro hat sich mutig Upper Moon 3 im Mugen Train-Arc entgegen gestellt und gekämpft. (© Koyoharu Gotouge, Shueisha/ Ufotable)

Kyojuro Rengoku hat nach dem Ruhestand seines Vaters die Position als Flammensäule übernommen und zählte zu einem der stärksten Dämonenjäger*innen innerhalb der Säulen. Er hat im Kinofilm "Mugen Train" oder auch Mugen Train-Arc von Demon Slayer gegen Akaza gekämpft und ihn sogar fast besiegt, wäre ihm die Ausdauer und Kraft nicht ausgegangen.

Da er im Kampf gegen Akaza von ihm getötet wurde, ist er in der Infinity Castle nicht mehr präsent. Tanjiro erhielt als Andenken und als Zeichen des Respekts von Kyujuros kleinem Bruder das Flammensymbol der Familie für sein Schwert.

Klangsäule: Tengen Uzui

Bei Tengen Uzui handelt es sich um die Klangsäule. Seinen Titel hat er wie alle anderen Säulen durch seinen Kampfstil bekommen, in dem er hauptsächlich mit der Klangatmungstechnik kämpft.

Tengen Uzui spielte eine wichtige Rolle im Entertainment District-Arc, wo er Tanjiro, Inosuke und Zenitsu mit der Untersuchung des mysteriösen Verschwindens einer seiner Ehefrauen beauftragte.

Nach den Ereignissen und dem Kampf gegen die Upper-6-Geschwister Gyutaro und Daki ging Tengen in den Ruhestand.

Nebelsäule: Muichiro Tokito

Muichhiro ist das jüngste Mitglied das Säulen und bleibt im Kampf immer gefasst! (© Koyoharu Gotouge, Shueisha/ Ufotable)

Muichiro Tokito ist im Alter von 14 Jahren der jüngste Dämonenjäger unter den Säulen und gleichzeitig auch einer der begabtesten. Er ist ein direkter Nachfahre Kokushibos und besitzt somit ein außergewöhnliches Talent im Schwertkampf.

Muichiro kann mit seiner Nebelatmungstechnik seine Gegner leise angreifen und seine Nerven in brenzligen Situationen beruhigen. An der Seite von Genya, Sanemi und Gyomei kämpft er im Infinity Castle gegen den mächtigen Upper Moon 1 Kokushibo.

Insektensäule: Shinobu Kocho

Shinobus Spezialität ist die Herstellung und Einsatz von Gift, um die Dämonen auszulöschen. (© Koyoharu Gotouge, Shueisha/ Ufotable)

Shinobu Kocho ist womöglich die körperlich schwächste Dämonenjäger*in den Säulen, aber nicht zu unterschätzen. Obwohl sie körperlich nicht die Kraft aufbringen kann, mit ihrem Schwert einen Dämon zu erledigen, schafft sie es auf andere Weisen – mit hoch konzentriertem tödlichem Gift.

Sie ist die leibliche Schwester der verstorbenen Blumensäule Kanae Kocho, die durch Upper Moon 2 Doma getötet wurde und sieht sich als große Schwester und Mentorin von Kanao, die Kanae und sie im jungen Alter als Schwester bei sich aufgenommen hat.

Im Infinity Castle trifft sie auf Doma und macht es sich zum Ziel, ihn durch ihr Gift zu töten und ihre Schwester Kanae zu rächen.

Blumensäule: Kanae Kocho

Kanae war die große Schwester von Shinobu und hat Kanao bei sich aufgenommen. (© Koyoharu Gotouge, Shueisha/ Ufotable)

Kanae Kocho ist bereits vor der Geschichte von Demon Slayer gestorben. Sie wurde von Upper Moon 2 Doma getötet und von ihm absorbiert. Über sie ist kaum etwas bekannt, außer, dass sie mit Shinobu die verwahrloste und heimatlose Kanao bei sich aufgenommen hat und ein sanftes und immer freundliches Lächeln hatte.

Ehemalige Wassersäule: Sakonji Urokodaki

Sakonji nahm Tanjiro bei sich auf und trainierte ihn. (© Koyoharu Gotouge, Shueisha/ Ufotable)

Bevor Giyu Tomioka zur Wassersäule aufstieg, war der alte Sakonji Urokodaki die Wassersäule und ein geübter Schwertkämpfer. In Demon Slayer hat er längst seinen Titel abgelegt und dient Tanjiro als Vaterfigur.

Er ist auch derjenige, der auf Nezuko aufpasste, als Tanjiro zum Training mit den Säulen aufbrach und im Infinity Castle sowohl gegen Upper Moon 2 Akaza als auch gegen Muzan kämpft.

Ehemalige Flammensäule: Shinjuro Rengoku

Kyujuros Vater zog sich nach dem Tod seiner Frau zurück und verfiel dem Kummer. (© Koyoharu Gotouge, Shueisha/ Ufotable)

Bei Shinjuro Rengoku handelt es sich um Kyujuros Vater und die ehemalige Flammensäule, bevor sein Sohn die Position übernommen hat. Shinjuro versank nach dem Tod seiner Frau in tiefem Kummer.

Sein Zustand verschlimmerte sich noch mehr, als er erfuhr, dass alle Atmungstechniken – auch die Flammenatmung – von der Sonnenatmung der Tsuguni-Zwillinge stammten. Versunken in seinen Depressionen ließ er den Titel der Flammensäule hinter sich und zog sich aus dem Leben eines Dämonenjägers zurück.

Ehemalige Donnersäule: Jigoro Kuwajima

Für Jigoro ist Zenitsu wie ein Sohn und er ist stolz auf den Schwertkämpfer. (© Koyoharu Gotouge, Shueisha/ Ufotable)

Abseits der bekannten Säulen gab es noch die Position der Donnersäule, die zuvor von Zenitsus Mentor und auch Zieh-Großvater Jigoro Kuwajima übernommen wurde. Es ist nicht viel über seine Vergangenheit als Donnersäule bekannt.

Als Mentor war er sehr streng gegenüber Zenitsu und Kaigaku, aber auch sehr gütig und eine wichtige Vaterfigur in Zenitsus Leben. Als Kaigaku zum Upper Moon 6 aufstieg und die Seiten wechselte, beging Jigoro aus Schande und Schamgefühl aufgrund des Verrats seines ehemaligen Schülers Selbstmord.

Welche der Säulen sind eurer absoluter Favorit in Demon Slayer und freut ihr euch auf die Filmtrilogie der finalen Arcs von Demon Slayer?