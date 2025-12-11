Neues PS Plus-Spiel entpuppt sich als richtiger Hit mit 85 Punkten auf Open Critic: "Visuell beeindruckend und unglaublich cool"

Skate Story erntet auf Open Critic und Metacritic richtig gute Wertungen!

Wer PlayStation Plus Extra oder Premium abonniert hat, kann sich seit dem 08. Dezember 2025 mit Skate Story ein zusätzliches Bonus-Spiel schnappen. Das ungewöhnliche Abenteuer, in dem wir als Dämon durch die Hölle skaten, hat's direkt zum Release in die Extra-Bibliothek geschafft – und siehe da: Skate Story schneidet in internationalen Tests richtig gut ab. Auch wenn sich das Spiel auf der PS5 Pro als Ruckelparty entpuppt.

Skate Story - Durchschnittswertungen auf Open Critic und Metacritic:

*abgerufen am 09. Dezember 2025 um 13:34 Uhr.

1:32 Skate Story - Trailer stellt das surreale Spiel vor, in dem ihr zum skatenden Dämon werdet

Darum geht's in Skate Story: Skate Story ist ein kunstvolles Abenteuer mit ungewöhnlicher Prämisse: Ihr schlüpft in die Rolle eines Dämonen aus Glas und werdet vom Teufel höchstpersönlich beauftragt, den Mond vom Himmel zu holen. Dafür drückt er euch ein Skateboard in die Hand, auf dem ihr durch die neun Schichten der Hölle brettert. Und dieses Konzept überzeugt!

Skate Story im Wertungsspiegel - So schneidet der PS Plus Extra-Titel in internationalen Tests ab

Webseite Wertung Pushsquare 80 GamingTrend 95 Metro Game Central 90 But Why Tho? 85 PlayStation Universe 80 Screen Rant 80

Pro/Contra

Gelobt werden insbesondere der einzigartige Grafikstil sowie der Soundtrack, der von der Indie-Pop-Band Blood Cultures stammt. PlayStation Universe schreibt hierzu folgendes:

Skate Story mag zwar ein minimalistisches Skateboard-Spiel sein, aber der Rest des Spiels ist ein atemberaubendes visuelles und akustisches Erlebnis. Der Soundtrack ist fantastisch und passt perfekt zum abstrakten, psychedelischen Grafikstil.

Spielerisch sei der Titel manchmal allerdings etwas langatmig. Dennoch handle es sich unterm Strich um ein "unglaublich cooles Spiel", meint ScreenHub.

Wie John Linneman jedoch via Bluesky herausstellt, solltet ihr Skate Story am ehesten auf der Standard-PS5 zocken. Ausgerechnet auf Sonys leistungsstärkster Konsole, der PS5 Pro, leidet das Skating-Abenteuer dem Technik-Experten zufolge an einer "schrecklichen Performance". Auf der Standard-PS5 laufe der Titel größtenteils in 60 fps.

Die restlichen PS Plus Extra- und Premium-Spiele für den Monat Dezember 2025 sind übrigens gestern enthüllt worden und werden kommenden Dienstag, am 16. Dezember, für entsprechende Abonnent*innen im PS Store freigeschaltet.

Habt ihr Skate Story schon ausprobiert und falls ja: Was ist eure Meinung zum kunstvollen Skating-Titel?