Euer PlayStation-Jahresrückblick 2024 kommt heute: So schaut ihr euer persönliches Wrap-Up an

Ab heute könnt ihr eure PlayStation-Jahresstatistik mit Wrap-Up einsehen.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und damit ist es auch wieder Zeit für allerhand Jahresrückblicke! Nachdem bereits Spotify Wrapped vor ein paar Tagen vorgelegt hatte, ist nun PlayStation Wrap-Up mit eurer Spielerstatistik für 2024 dran. Wann es losgeht und wie ihr euren Jahresrückblick freischaltet, fassen wir zusammen.

12:10 Uhr Heute erscheint der PlayStation Wrap-Up-Jahresrückblick mit euren persönlichen Statistiken. Die Webseite dafür ist schon live, zeigt allerdings bislang nur das Logo. Wir halten euch hier auf dem Laufenden, wann es losgeht.

PlayStation Wrap-Up 2024-Release

Ab wann kann ich PlayStation Wrap-Up 2024 abrufen? Ab Dienstag, den 10. Dezember

Ab Dienstag, den 10. Dezember Um wie viel Uhr geht es los? noch unbekannt

Dank der 30th Anniversary Celebration wissen wir bereits, dass Wrap-Up dieses Jahr am 10. Dezember live geht. Eine genaue Uhrzeit ist nicht bekannt. In den letzten Jahren ist der Jahresrückblick aber jeweils am Nachmittag bis frühen Abend live gegangen. Danach könnt ihr ihn für rund einen Monat abrufen.

So aktiviert ihr den PlayStation Wrap-Up 2024

Ruft die offizielle Webseite unter wrapup.playstation.com/de-de/ auf, sobald sie mit allen Infos live geht

auf, sobald sie mit allen Infos live geht meldet euch mit eurem PSN-Account an

Schon bekommt ihr eure persönliche Statistik angezeigt

Alternativ könnt ihr euch auch für PlayStation E-Mails anmelden und bekommt euer Wrap-Up direkt zugeschickt. Um für den Jahresrückblick qualifiziert zu sein, benötigt ihr einen PSN-Account, müsst mindestens 18 Jahre alt sein und seit Anfang des Jahres mindestens 10 Stunden auf PS4 oder PS5 gezockt haben.

Diese Statistiken bekommt ihr bei PlayStation Wrap-Up

Euer Jahresrückblick bietet euch traditionell einen Überblick darüber, was und wie viel ihr auf PlayStation-Konsolen gezockt habt. So erfahrt ihr etwa, wie viele Stunden ihr insgesamt in Spielen verbracht habt und welches euer meistgezockter Titel war. Auch gesammelte Trophäen waren in den letzten Jahren immer dabei.

Was sagt ihr für eure Jahresstatistik diesmal voraus?