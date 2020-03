Epic Games nimmt 3 Studios unter Vertrag & lässt Sony-Träume platzen

Epic Games macht jetzt auch Sony und Microsoft Konkurrenz. Die Fortnite- und Unreal Engine-Entwickler treten ab sofort nämlich auch als Publisher in Erscheinung und haben gleich drei Partnerschaften angekündigt: Remedy, Playdead und genDesign stehen jetzt bei Epic Games Publishing unter Vertrag.

Epic Games Publishing: Nachdem Epic Games auf dem PC bereits mit vielen Exklusivdeals Valves Spiele-Plattform Steam Konkurrenz macht, sorgt das Unternehmen jetzt für noch mehr Bewegung in der Gaming-Landschaft und wird auch Publisher.

3 Studios unter Vertrag: In der entsprechenden Pressemitteilung gibt der frisch gebackene Publisher gleich drei neue Partnerschaften bekannt. Die folgenden Entwickler gehören jetzt offiziell zu Epic.

Gute Konditionen: Der Deal mit Epic Games stellt sich aus Entwickler-Sicht sehr komfortabel und vorteilhaft dar. Die Studios besitzen weiterhin ihre Spiele-Marken und die volle kreative Kontrolle.

Epic übernimmt die kompletten Entwicklungskosten und "sobald sich die Kosten amortisiert haben, werden sie [die Entwickler] an sämtlichen Gewinnen zu mindestens 50 Prozent beteiligt".

Bedeutet das Exklusivität? Offenbar nicht: Laut Remedy-Creative Director Sam Lake arbeitet das Studio bereits an zwei neuen Spielen, die jeweils für die beiden Next Gen-Konsolen PS5 & Xbox Series X sowie für den PC erscheinen sollen.

Eines davon wird anscheinend besonders ambitioniert und befindet sich bereits in der Pre-Production. Das zweite Spiel fällt etwas kleiner aus, gehört aber zum selben Franchise.

Working on 2 multiplatform games for next-gen consoles and PC, published by @EpicGames. The 1st project is our most ambitious one yet, an AAA game already in pre-pro. The second is a new, smaller-scale project set in the same franchise. @remedygames https://t.co/JcctZMJOTc