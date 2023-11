Erbaut ein Leuchtfeuer der Hoffnung in einer Welt, die in Trümmern liegt: im Survival City-Builder New Cycle!

Was ist das für ein Spiel? New Cycle ist ein kommender Survival City-Builder vom türkischen Studio Core Engage, das vom deutschen Publisher Daedalic Entertainment unterstützt wird. In New Cycle ist die menschliche Zivilisation spektakulär untergegangen. Dieses Mal war’s aber keine Alieninvasion, keine Zombieseuche und auch nicht der Klimawandel.

Vielmehr gab es eine verheerende Sonneneruption, der sämtliche Technologie zum Opfer fiel. Der Zerstörung sämtlicher technologischer Infrastruktur führte zunächst zum Zusammenbruch von Produktionsketten, dann zu Ressourcenknappheit und schließlich zu verheerenden Kriegen.

Einige Menschen haben in Schutzräumen Sicherheit vor der Katastrophe gesucht und kriechen nun wieder an die Oberfläche. Doch alles ist im Eimer, unzählige Menschen sind tot und die Atmosphäre ist durch den Sonnensturm auch nicht mehr das, was sie mal war.

Dennoch macht ihr euch im Spiel stoisch an die Arbeit und baut mehrere Dekaden nach dem Untergang aus eurem kleinen Kabuff nach und nach eine erneut prosperierende Industriemetropole auf, während weitere Katastrophen euch immer wieder zusetzen. New Cycle erscheint am 18. Januar 2024 im Early Access auf Steam.

Die Features von New Cycle

Wenn ihr Aufbau- und Managementspiele liebt, dann wird euch New Cycle definitiv gefallen. Dafür sorgen die folgenden Features:

Ein neuer Anfang: Erst einmal gilt es in New Cycle, zu retten, was noch zu retten ist. Die wenigen Überlebenden haben nichts als ihr nacktes Leben und wenn ihr nicht schnell die aller primitivsten Grundbedürfnisse nach Nahrung und Unterschlupf befriedigt, geht eure neue Zivilisation schon wieder ein, bevor sie überhaupt entstehen konnte.

Eine Zukunft jenseits des Überlebens: Erst wenn die einfachsten Bedürfnisse eurer Überlebenden gesichert sind, geht es daran, mehr zu wagen. Euer Ziel ist schließlich nichts Geringeres, als die Menschheit erneut nach vorne zu bringen und die Auswirkungen der Apokalypse zu überwinden.

Daher beginnt ihr damit, das Wissen und die Technologie der alten Welt wiederzuentdecken. Derweil baut ihr eure schäbige Siedlung weiter aus, errichtet Straßen, baut kommunale Bauwerke und errichtet nach und nach eine effektive Infrastruktur.

So werden im Laufe der Zeit aus matschigen Trampelpfaden gepflasterte Straßen und aus windigen Blechbuden mächtige Fabrikanlagen.

Der menschliche Faktor: Neben dem technischen und zivilisatorischen Fortschritt solltet ihr die menschliche Komponente nicht außer Acht lassen. Denn euer Volk hat Wünsche, Hoffnungen und Ängste. Und wer diese nicht respektiert, wird keine blühende neue Zivilisation errichten.

Als Anführer der Überlebendenschar müsst ihr aber teilweise auch moralische schwierige Entscheidungen treffen und das Wohl der Gemeinschaft über das Glück der Einzelnen stellen. Die Post-Apokalypse ist schließlich kein Ponyhof!

Mut zum Neuanfang: Doch egal, welche hehren Ziele ihr verfolgt und wie effektiv ihr wirtschaftet, die Welt ist nach der Katastrophe nicht mehr dieselbe. Durch den Sonnensturm ist die Atmosphäre unseres Planeten permanent angeknackst und regelmäßig kommt es zu Naturkatastrophen, die weite Teile eurer neuen Metropole immer wieder in Trümmern legen.

Da hilft kein Jammern und Zetern, da gilt es erneut die Ärmel hochzukrempeln, den Schutt wegzuräumen und alles neu aufzubauen. Womöglich führt das sogar dazu, dass aus den Ruinen etwas noch besseres aufersteht.

Wenn euch diese Features und Inhalte ansprechen, dann freut euch auf den Release am 18. Januar 2024, denn New Cycle wird schon bald erscheinen. Noch mehr Informationen zu New Cycle gibt’s auf der Steam-Seite des Games.