Das post-apokalyptische Aufbauspiel New Cycle erfindet sich neu: Engine-Upgrade, Biome und vieles mehr

New Cycle ist ein postapokalyptisches Aufbauspiel des türkischen Entwicklerstudios Core Engage, das von Daedalic Entertainment vertrieben wird. In einer Welt, die durch verheerende Sonneneruptionen ins Chaos gestürzt wurde, liegt es an euch, eine neue Zivilisation von Grund auf aufzubauen.

Dabei startet ihr mit einem schäbigen Verschlag aus Wellblech und baut von da aus (hoffentlich) eine strahlende industrielle Metropole neu auf. Das Spiel kombiniert dazu klassische Städtebau-Elemente mit Survival-Mechaniken.

Ihr seid also nicht nur für das Wachstum eurer Stadt, sondern auch für das nackte Überleben der Bevölkerung verantwortlich.

Mit dem neuesten Update erhält New Cycle bedeutende Erweiterungen und Verbesserungen, die das Spielerlebnis auf ein neues Niveau heben und das Spiel in vielen Bereichen quasi nochmal “neu erfinden”.

Diese Neuerungen bieten sowohl neuen Spielern als auch Veteranen frische Anreize, um sich erstmals oder erneut in die postapokalyptische Welt von New Cycle zu stürzen. Was alles neu ist, erfahrt ihr in den folgenden Absätzen.

Engine-Upgrade auf Unity 6

Mit dem neuesten Update kommt der Wechsel auf die Unity 6-Engine. Das schafft wiederum beeindruckende visuelle Verbesserungen, darunter 8K-Schatten, verbesserte Wettereffekte und ein erweitertes Wolkensystem mit synchronisierten Bewegungen.

Mit der Unity-6-Engine sieht New Cycle jetzt noch besser aus.

Dieses Upgrade schafft obendrein die Grundlage für zukünftige Erweiterungen und ein immersiveres Spielerlebnis.

Neue Biome: Mehr Vielfalt in der Postapokalypse

Endlich kommen neue Biome ins Spiel, darunter sind erstmals Maps mit aquatischem Setting. Diese Biome bieten spezifische Produktionsmöglichkeiten wie Fischerei, Entsalzungsanlagen und sogar alternative Energiequellen.

Die neuen aquatischen Biome bringen weitere Möglichkeiten, eure Stadt zu erweitern.

Und keine Sorge, dass ihr nicht mehr durchblickt: eine neue Benutzeroberfläche erleichtert es, die Vor- und Nachteile jedes Bioms schnell zu verstehen.

Überarbeitetes Fließband-System dank Spieler-Feedback

Das bestehende Fließband-System wurde überarbeitet und ist jetzt einfacher und logisch sinnvoller. Dazu könnt ihr jetzt unterirdische Fließbänder anlegen, was für eine effizientere Stadtplanung sorgt und die Übersichtlichkeit steigert.

Dieses Feature wurde auf Basis des Community-Feedbacks überarbeitet und dürfte vor allem Spieler zurückholen, denen das alte System nicht gefallen hat.

Chemie-Produktion und Migranten-Mechanik

Mit einem neuen Chemie-Produktionsbaum erweitert das Update die Rohstoff- und Produktvielfalt. Freut euch also auf allerlei Chemie-Erzeugnisse!

Chemiefabriken eröffnen neue Möglichkeiten und stellen euch vor weitere Herausforderungen.

Gleichzeitig wird das Migranten-System mit neuen Geschichten und Mechaniken vertieft, welche die Herausforderungen und Vorteile von Zuwanderung in der Entwicklung eurer Stadt zum Thema haben.

Zusätzliche Inhalte: Musik, Tutorials und mehr

Neben diesen großen Neuerungen gibt es auch eine Menge kleinerer Anpassungen, die das Spielerlebnis insgesamt runder machen. So erweitern neue Musikstücke den Soundtrack des Spiels und machen so längere Sessions abwechslungsreicher.

Überarbeitete Tutorials und Balancing-Anpassungen erleichtern den Einstieg und sorgen dafür, dass das New Cycle insgesamt angenehmer zu spielen und zugänglicher wird.All diese Neuerungen machen aus New Cycle ein rundum erneuertes Spiel, das auf jeden Fall von allen Fans des Aufbau- und Survival-Genres gespielt werden sollte. Holt euch hier New Cycle und baut die Welt wieder auf!