'Kann ich nicht sagen.. zu peinlich': Erling Haaland schämt sich für sein Lieblingsvideospiel

Erling Haaland (hier bei FIFA 22 noch im Trikot von Borussia Dortmund) macht aus seinen Lieblingsspielen ein Geheimnis.

Als Erling Haaland im letzten Sommer von Borussia Dortmund zu Manchester City in die Premier League wechselte, konnte wohl niemand ahnen, wie stark der Stürmer-Hüne dort einschlagen würde.

Seitdem schießt der Norweger nämlich Tor um Tor, die gebrochenen Rekorde purzeln quasi im Wochentakt. Den letzten stellte Haaland just am letzten Spieltag auf, denn sein Tor zum 2:0 gegen West Ham war bereits sein 35. Saisontreffer. Soviele Tore hat noch nie ein Spieler im Laufe einer Spielzeit in der englischen Liga geschossen, Haaland hat sich somit direkt in seiner ersten Saison in den Geschichtsbüchern verewigt.

Kein Wunder also, dass Haaland im Interview nach dem Spiel beim Sender Sky auf diesen Fabelrekord angesprochen wurde. Und seine Antwort war ebenso zurückhaltend wie überraschend:

"Ich denke darüber nicht nach, ich gehe jetzt nach Hause, spiele ein bisschen Videospiele, esse was und dann gehe ich schlafen" Sky Sports UK

Worauf der Interviewer nachhakte und fragte, welche Videospiele Haaland denn aktuell spielen würde. Die Antwort:

"Das kann ich nicht sagen, das ist zu peinlich." Sky Sports UK

Welche Spiele könnten es sein?

Na toll. Da spricht einer der aktuell besten Fußballspieler der Welt offen über seine Videospielleidenschaft – zumindest klingt die durch – und dann ist es ihm zu peinlich, zu verraten, welche Titel es sind. Und einen Reim darauf können wir uns auch nicht wirklich machen, denn ist es heutzutage noch peinlich, Videospiele zu spielen?

Glaubt Haaland, dass die Titel, die er aktuell zockt, möglicherweise zu "kindlich" sind? Fragen über Fragen, die natürlich nur er selbst beantworten kann, wir überlegen gerade noch, eine Mail an sein Management zu schreiben.

Fest dürfte immerhin stehen, dass es keine "Mainstream"-Titel wie Call of Duty oder Fortnite sein dürften. Und im FIFA-Zusammenhang taucht Haaland auch regelmäßig auf, etwa bei der Bekanntgabe der Stats für einen neuen Teil.

Dass Haaland Videospiele zockt, dürfte hingegen vermutlich niemanden überraschen, sind es doch gerade die Profifußballer, die teilweise sogar Motive und Elemente aus berühmten Videospielen aufgreifen. Der Franzose Antoine Griezmann feierte seine Tore beispielsweise jahrelang mit Fortnite-Tänzen. Was aus unserer Sicht schon eher ein Grund wäre, sich zu schämen...

Was glaubt ihr: Welche Videospiele könnte Erling Haaland meinen?