PS5 & Xbox Series X/S - Das sind unsere ersten Spiele auf Next-Gen

Gar nicht mehr lange hin, dann können wir uns endlich die PlayStation 5 (19. November) und/oder Xbox Series X/S (10. November) ins Wohnzimmer stellen und die nächste Generation einläuten. Doch mit welchem Spiel feiern wir unser Next-Gen-Debüt? Welchem Titel gebührt die Ehre, als unser allererstes Spiel für PS5 und Xbox Series X/S für immer in unserem Gedächtnis zu bleiben? Die GamePro-Redaktion verrät es euch.

Hannes läutet die Next-Gen mit Bugsnax ein

Hannes Rossow: Die Verlockung ist groß, die Next-Gen direkt mit einem Grafik-Blockbuster einzuläuten, der mir sofort die neue Technik präsentiert, die da im Gehäuse schlummert. Und ja, das werde ich auf jeden Fall machen! Aber wichtiger ist mir dann doch echter Inhalt und vor allem Inhalt, der anders ist als das, was ich schon kenne. Bugsnax ist absolut anders als alles, was ich kenne.

Die seltsam bunte Jagd nach Insekten, die gleichzeitig aber auch Fast Food und Süßigkeiten darstellen, reizt mich sehr. Ich will alles über die schrägen Figuren wissen und ich will mir überlegen müssen, wie ich die Cheeseburger-Schabe in meine Ketchup-Falle locken kann. Das ist einfach ein Erlebnis, das mich unvorbereitet treffen wird und daher ein schöner Einstiegspunkt in die neue Generation werden.

Linda wird mit Spider-Man Miles Morales zur Spinnenheldin

Linda Sprenger: Im Gegensatz zu Hannes lasse ich mich sehr wohl von dem Gedanken locken, mit einem Grafik- und Technik-Kracher in die nächste Generation zu starten. Und genau das verspricht Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Das PS5-Launch-Spiel zeigt sich auf den ersten Screenshots und in den Trailern Next Gen-würdig, von den Partikel-Effekten über die Belichtung bis hin zur Frisur des Helden - alles sieht so unfassbar gut aus, dass ich gar nicht anders kann, als mit Miles die PS5-Ära einzuläuten.

Dennis packt Cyberpunk 2077 und Demon's Souls auf die SSD

Dennis Michel: Meine Wahl, welche Spiele ich zuerst auf der Xbox Series X und der PS5 installiere, könnte leichter kaum sein. Mit Demon's Souls erscheint zum einen mein Lieblingsspiel in einem bislang umwerfend ausschauenden Remake, auf das ich schon seit vielen Jahren warte. Dass es jetzt wirklich direkt zum Launch kommt, so richtig kann ich mein Glück noch gar nicht fassen. Da muss man sich ab und an selbst kneifen.

Und die Xbox Series X wird gebührend mit Cyberpunk 2077 eingeweiht. Das Action-RPG werde ich nämlich im November für euch testen und auf diese Aufgabe, ihr könnt es euch sicher vorstellen, freue ich mich schon wie Bolle. Unglaubliche acht Jahre sind seit dem ersten Teaser vergangen und was CD Projekt jetzt final abliefert, ich bin jedenfalls sehr auf das Ergebnis gespannt. Ihr sicher auch.

Tobi hat seine ersten Next Gen-Erfahrungen schon hinter sich

Tobias Veltin: Da ich die Series X bereits schon seit ein paar Wochen zuhause habe, konnte ich schon ein paar Next Gen-Versionen von Spielen auszuprobieren. Unter anderem habe ich schon einen ausführlichen Blick auf Yakuza: Like A Dragon und Dirt 5 geworfen und mir darin unter anderem schon einen ersten Eindruck von den verbesserten Ladezeiten und den konstanteren Framerates verschaffen können.

Meine persönliche Next Gen werde ich jetzt bald mit Gears Tactics einläuten. Denn das ist für mich tatsächlich neu, weil ich die PC-Version nicht gespielt habe. Und als Fan des Gears-Universums bin ich sehr gespannt darauf, wie die Umsetzung des Taktik-Spiels auf die Konsole gelungen ist. Nach den größtenteils sehr positiven Stimmen zur PC-Umsetzung habe ich jedenfalls große Erwartungen.

Basti erlebt mit Astro's Playroom den DualSense

Sebastian Zeitz: Die PlayStation 5 hat einige sehr spannende Launchspiele, die definitiv irgendwann auch bei mir an der Reihe sein werden. Aber eins meiner absoluten Lieblingsspiele auf der PS4 ist Astro Bot: Rescue Mission. Deshalb freue ich mich unverhältnismäßig viel auf Astro's Playroom und kann eigentlich nur enttäuscht werden.

Zudem wird es das beste Spiel wahrscheinlich sein, um all die neuen Funktionen des DualSense einmal auszuprobieren. Schon zum Release der PSVR war Playroom VR nicht zu unterschätzen. Das Team dahinter ist einfach sehr kreativ und schafft es im kleinen Rahmen perfekt zu vermitteln, was mit der neuen Hardware spielerisch möglich sein wird. Wenn Astros Abenteuer durch ist, werde ich mich aber auch mit Miles durch New York schwingen und ein paar Bugsnax fangen.

Max schlägt sich erneut durch Demon's Souls

Maximilian Franke: Ich beginne meine Next Gen-Reise ausgerechnet mit einem alten PS3-Spiel bzw. dessen Remake. Demon's Souls war für mich zwar der letzte Teil der Souls-Reihe, den ich gespielt habe, aber es ist gleichzeitig auch einer der Besten.

Seit dem klar war, dass das komplett überarbeitete Königreich Boletaria zum Release der PS5 direkt am Start sein wird, war auch klar, was mein erstes Next Gen-Spiel sein darf. Da Dennis und ich völlig zurecht schon unzählige Male beteuert haben wie großartig das Original und all seine Sprösslinge sind, belasse ich es an dieser Stelle auch dabei. Spielt einfach Demon's Souls, es lohnt sich (hoffentlich).

Was sind eure ersten Spiele auf PS5/Xbox Series X/S?