Release verschoben: Erstes Spiel flieht aus dem vollgepackten September, könnte jetzt aber vor dem nächsten Problem stehen

Womöglich habt ihr jedes Mal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wenn während der Juni-Showcases schon wieder das Wort "September" fiel. Man muss kein Genie sein, um zu verstehen, warum sämtliche Entwickler und Publisher den Monat für ihre Releases auserkoren haben:
Alle wollen ihre Spiele noch mit genügend Abstand vor GTA 6 (19. November) auf den Markt bringen. Dadurch ist nun aber eine fast schon lächerliche Ballung rund zwei Monate vorher entstanden. Dass einige da erneut kalte Füße bekommen, war bereits klar. Ein Spiel, auf das Genre-Fans richtig gespannt sind, zieht jetzt die Konsequenzen: das Soulslike Valor Mortis. Das soll nun am 13. Oktober erscheinen.
Dieses Soulslike geht anderen Releases aus dem Weg, könnte aber erneut den Kürzeren ziehen
Valor Mortis sollte eigentlich am vollgepacktesten Spiele-Tag des ganzen Jahres erscheinen. Der 24. September platzt auch nach der Verschiebung aus allen Nähten. Allein an diesem einen Tag sollten folgende Spiele erscheinen (kleine Indies lassen wir mal außen vor):
- Control: Resonant
- Silent Hill: Townfall
- EA Sports FC 27
- Hot Wheels Infinite Rush
- Harvest Moon: Echoes of Teradea
- Valor Mortis
Dazu kommt noch Onimusha: Way of the Sword, das gerade einmal einen Tag später veröffentlicht wird! Daneben erscheinen im September außerdem noch The Blood of Dawnwalker, Wolverine, Halloween: The Game und Minecraft Dungeons 2. Kurz davor, Ende August und direkt darauf, Anfang Oktober, kommen weitere Titel hinzu.
Da fragt man sich natürlich zurecht, wer das alles spielen soll und es scheint erst mal nur vernünftig, dass das Egoperspektiven-Soulslike mit historischem Frankreich-Setting sich eine andere "Lücke" gesucht hat. Das Studio schreibt dazu auf X/Twitter, dass es dem Spiel und unserem Geldbeutel mehr Luft geben wolle.
Link zum Twitter-Inhalt
Allzu weit ist das Datum aber eben von Ende September trotzdem nicht entfernt und gerade im Souls-Bereich gibt es noch ein großes Fragezeichen: Genre-Größe FromSoftware will nämlich The Duskbloods auch noch 2026 veröffentlichen.
Gehen wir vom groben Zeitraum des The Duskbloods-Netzwerktests aus, beziehungsweise davon, dass das Spiel auch noch vor GTA 6 erscheint, wäre Oktober bis Anfang November sehr realistisch. Nun ist The Duskbloods als PvPvE-Titel natürlich kein klassisches Souls-Spiel und die Zielgruppe aufgrund der Switch 2-Exklusivität limitiert; trotzdem handelt es sich eben immer noch um ein Spiel vom absoluten Genre-Vorreiter FromSoftware.
Sollten beide Titel nahezu zeitgleich erscheinen, würde das Fans wieder vor eine Kaufentscheidung stellen; mal ganz abgesehen von den anderen Oktober-Releases und dem Ocarina of Time-Remake, das wie Duskbloods ebenfalls noch keinen festen Termin hat.
Fest steht: Einen so richtig guten Release-Termin gibt es in diesem Herbst/Winter einfach nicht. Es sei denn, Platzhirsch GTA 6 wird doch noch mal verschoben und das ganze Feld kann sich etwas auseinanderziehen.
Was ist eure Strategie für den Release-Herbst? Habt ihr schon aussortiert, was ihr direkt spielen wollt und wo ihr die Grenze zieht?
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