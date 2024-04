Erzbösewicht von Son Goku hat seine ultimative Rache bekommen und ihr habt es womöglich verpasst

Gokus kann es kaum glauben, dass er so einfach besiegt wurde. (Bild: © Toei Animation)

Dragon Ball hat im Laufe der Jahre einige unvergessliche Antagonisten in der Serie vorgestellt. Manche waren böse und andere hingegen wollten schlichtweg einfach gegen Son Goku und seine Freunde kämpfen ohne bösartigen Grund. Von dem Dämonen Boo bis hin zum humanoiden Kämpfer Jiren sind allerlei unterschiedliche Bösewichte dabei, die verschiedene Motive haben.

Spoilerwarnung: Im folgenden Abschnitt befinden sich Spoiler zur Granolah-Arc im Dragon Ball Super-Manga.

Einer jedoch hat sogar nach seiner Niederlage in Dragon Ball Z wieder die Rolle eines Fieslings in Dragon Ball Super eingenommen: Freezer. Der wiederkehrende Schurke hat es geschafft, sich auf die ultimativste Weise an Son Goku zu rächen.

Freezer besiegt Son Goku nur mit einem Schlag und verschont ihn als Beleidigung danach

Im Manga-Kapitel 87 befinden sich Goku und Vegeta in einem hitzigen Kampf gegen den unberechenbaren Schurken Gas, der zu dem Zeitpunkt einer der stärksten im Universum war. Während die zwei Z-Krieger Schwierigkeiten gegen den Antagonisten hatten, tauchte Freezer auf und machte kurzen Prozess mit Gas.

Freezer erklärte den beiden Helden, dass er trainiert und eine komplett neue Form erreicht habe: Black Freezer. Nachdem der Superschurke mit seinem neuen Aussehen und seinen Kräften geprotzt hatte, schlug er Goku und Vegeta nur mit einem Schlag zu Boden und denunzierte sie.

Goku musste also eine verheerende Niederlage einstecken, obwohl er zu dem Zeitpunkt am stärksten war. Er verlor durch nur einen einzigen Schlag und wurde von seinem Erzfeind sogar am Leben gelassen.

Mehr zum Thema Dragon Ball Super: Black Freezer verschont Goku und Vegeta nur, weil er noch viel größere Pläne hat von Myki Trieu

Freezers Rache für die erniedrigende Niederlage in Dragon Ball Z

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

In Dragon Ball Z gilt der Kampf zwischen den beiden als einer der bedeutendsten Momenten in der Serie. Der Kampf ging 18 Folgen lang und Freezer wurde von Son Goku nicht nur gegen Ende mit einem Schlag zu Boden gebracht, sondern auch noch vom Helden erniedrigt. Goku hat nach seinem Sieg Freezer sogar einen Teil seiner Energie gegeben, damit der Fiesling wieder aufstehen konnte.

In Dragon Ball Super wurde in ihrem letzten Zusammentreffen der Spieß umgedreht und Freezer besiegte Goku mit nur einem Schlag auf die gleiche Weise wie der Held es ihm damals antat.

Zwar war dieser Sieg schon etwas Genugtuung für den Schurken, aber dem Anschein nach hat er auch noch größere Pläne. Es ist noch nicht offiziell bekannt, was Freezer nun als nächstes vorhat, da er nach seinem Verschwinden nicht wieder aufgetaucht ist. Als ultimative Rache könnte Freezer jetzt mit seinen neu erwachten Kräften das ganze Saiyajin-Volk in Universum 6 komplett auslöschen.

Während die Cell-Max-Saga aus dem Dragon Ball Super-Film im Manga umgesetzt und mit Beast Gohan und Orange Piccolo vertieft wurde, trainierten Goku und Vegeta auf dem Planeten von Beerus in Vorbereitung auf einen Kampf mit Freezer.

Was sind eure Theorien zu Freezers möglichen neuen Racheplan und wie gefällt euch seine neue Form?