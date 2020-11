Xbox Game Pass hat jetzt EA Play: Alle Infos & Spiele

Die Xbox Series X und Xbox Series S erscheinen heute und viele halten sie auch bereits in ihren Händen. Passend dazu ist auch der neueste Vorteil für Xbox Game Pass-Besitzer freigeschaltet worden. Ab heute (10. November) können alle mit Xbox Game Pass Ultimate ohne weitere Kosten EA Play und somit die gesamte dort angebotene Bibliothek von 83 Spielen nutzen.

Das Wichtigste vorweg: Beachtet, dass ihr Xbox Game Pass Ultimate für EA Play benötigt. Mit einer einzelnen Mitgliedschaft, die nur für die Konsole gilt und deshalb etwas günstiger ist, könnt ihr die Spiele von Electronic Arts nicht nutzen.

Diese Spiele sind ab sofort Teil von Xbox Game Pass Ultimate

Durch EA Play bekommt Xbox Game Pass Ultimate somit ab heute Zuwachs von 83 Spielen. In der folgenden Auflistung sollte deshalb für jeden etwas dabei sein:

A Way Out

Alice: Madness Returns

Anthem

Battlefield 1943

Battlefield 3

Battlefield 4

Battlefield: Bad Company 2

Battlefield: Bad Company

Battlefield 1

Battlefield Hardline

Battlefield V

Bejeweled 2

Bejeweled 3

Black

Burnout Paradise Remastered

Crysis

Crysis 2

Crysis 3

Dante's Inferno

Dead Space

Dead Space 3

Dead Space Ignition

Dragon Age Origins

Dragon Age 2

Dragon Age Inquisition

FIFA 15

FIFA 16

FIFA 17

FIFA 18

FIFA 19

FIFA 20

NHL 18

NHL 19

NHL 20

Rory McIlroy PGA Tour

UFC

UFc 2

UFC 3

Fe

Feeding Frenzy

Feeding Frenzy 2: Shipwreck Showdown

Fight Night Champion

Heavy Weapon

Madden NFL 15

Madden NFL 16

Madden NFL 17

Madden NFL 18

Madden NFL 19

Madden NFL 20

Madden NFL 25

Mass Effect 2

Mass Effect 3

Mass Effect Andromeda

Medal of Honor Airborne

Mirror's Edge

Mirror's Edge Catalyst

NBA Live 18

NBA Live 19

Need for Speed Rivals

Need for Speed

Need for Speed Payback

Need for Speed Heat

Peggle

Peggle 2

Plants vs. Zombies

Plants vs. Zombies Garden Warfare

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2

Plants vs. Zombies Battle for Neighborville

Rocket Arena

Sea of Solitude

Shadows of the Damned

Skate 3

SSX

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront 2

Star Wars Jedi: Fallen Order

Die Sims 4

Titanfall

Titanfall 2

Unravel

Unravel two

Zuma

Zuma's Revenge

Einige Empfehlungen aus EA Play und dem Xbox Game Pass, zeigen wir euch hier:

So greift ihr auf EA Play zu

Sobald ihr eure Xbox One oder Xbox Series X/S startet, solltet ihr in den Game Pass-Reiter oder die Game Pass-App gehen. Dort wird als erster Menüpunkt EA Play gesondert angezeigt. Klickt ihr dort drauf, bekommt ihr alle Spiele von Electronic Arts, die Teil des Services sind angezeigt.

So erkennt ihr EA Play-Spiele: Genau wie bei Game Pass haben die Icons der Spiele einen besonderen Button in der unten linken Ecke. Dort befindet sich das Logo "EA Play", wodurch direkt erkennbar ist, welche Spiele zu welchem Service gehören. Vor allem in der allgemeinen Auflistung, in der beide Kataloge vermischt werden, ist so die Übersicht gegeben.

