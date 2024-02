Nur 1,49 Euro im eShop: Dieses wunderschöne Adventure solltet ihr auf keinen Fall verpassen!

Far: Lone Sails solltet ihr euch im Angebot nicht entgehen lassen.

Der eShop hat mal wieder reihenweise Angebote für eure Nintendo Switch zu bieten. Zwar lohnt es sich auch, selbst einmal darin schmökern zu gehen, aber wir wollen es uns nicht nehmen lassen, euch auch eine kleine persönliche Empfehlung aus dem Sale ans Herz zu legen. Dieses Spiel solltet ihr nämlich unbedingt gezockt haben.

Um dieses Angebot aus dem Nintendo eShop-Sale geht es:

Spiel : Far: Lone Sails

: Angebotspreis: 1,49 Euro

1,49 Euro regulärer Preis : 14,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 90%)

: 14,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 90%) Bis wann läuft das Angebot im eShop? Bis zum 27. Februar 2024

Das ist natürlich nicht das einzig lohnenswerte Spiel aus dem aktuellen Sale im eShop. Wisst ihr noch nicht, was ihr euch holen sollt, haben wir hier noch ein paar Empfehlungen für euch:

Wir stellen euch Far: Lone Sails einmal genauer vor

1:18 FAR: Lone Sails - Trailer & Release-Termin: Segel setzen für eine bedrückend schöne Endzeit

Genre : Grafik-Advenutre

: Grafik-Advenutre Metacritic-Wertung: 88 für die Nintendo Switch-Version

Far: Lone Sails stammt vom kleinen Indie-Entwicklerstudio Okomotive. Das malerische Sidescroller-Adventure ist in einer postapokalyptischen Welt angesiedelt, in der das Meer verschwunden ist. Als Mädchen Lone macht ihr euch auf dem Weg ins Unbekannte, um nach dem Tod eures Vaters andere Menschen zu suchen. Unterwegs seid ihr dabei mit einem segelbetriebenen Vehikel, das ein wenig an eine Lokomotive erinnert.

Das grundlegende Gameplay ist dabei denkbar einfach: Ihr könnt euch seitwärts bewegen, Objekte aufheben und benutzen und Knöpfe drücken. Diese simplen Mechaniken nutzt ihr dann, um euer Gefährt am Laufen zu halten, indem ihr etwa Treibstoff- und Dampflevel reguliert oder ausbrechende Feuer löscht.

Hin und wieder gibt es auch kleine Umgebungsrätsel zu lösen, bei denen ihr etwa einen versperrten Weg freiräumen müsst.

Am meisten lebt das Spiel aber von seiner Atmosphäre und dem wunderschönen Soundtrack. Die Story kommt komplett ohne Worte aus und lädt euch durch den langsamen und beständigen Spielfluss dazu ein, euch komplett darauf einzulassen.

Mit einer Spielzeit von rund drei Stunden ist das kleine Abenteuer auch kurz genug, dass die simplen Mechaniken nie langweilig werden. Besonders für den Angebotspreis können wir euch Far: Lone Sails also nur ans Herz legen.

Kennt ihr Far: Lone Sails oder den Nachfolger Far: Changing Tides bereits?