Nur 1,99€ im eShop: Schnappt euch zwei fantastische Action-Spiele zum Preis von einem für Nintendo Switch

The Hong Kong Massacre und Beautiful Desolation gibt es jetzt im Bundle besonders günstig für die Switch.

Für einige Tage habt ihr noch die Gelegenheit, euch im eShop-Sale für Nintendo Switch jede Menge Angebote zu sichern. Damit ihr bei all den Deals nicht den Überblick verliert, haben wir euch wieder ein besonders gutes Angebot rausgesucht und wollen es euch vorstellen. Diesmal gibt es sogar zwei Spiele zum Preis von einem, die besonders für Hotline Miami-Fans interessant sind.

Um dieses Angebot im eShop-Sale geht es:

Spiele: Bundle aus The Hong Kong Massacre und Beautiful Desolation

Bundle aus und Angebotspreis: 1,99 Euro

1,99 Euro regulärer Preis: 39,99 Euro (Rabatt von 95%)

39,99 Euro (Rabatt von 95%) Angebot gültig bis: 10. Februar 2024

Das sind The Hong Kong Massacre und Beautiful Desolation

Darum geht's: In dem Bundle bekommt ihr gleich zwei Spiele auf einmal spendiert, die aber nichts direkt miteinander zu tun haben. Ihr könnt sie also problemlos auch unabhängig voneinander spielen.

The Hong Kong Massacre

Genre : Action

: Action Metacritic-Wertung: 71

The Hong Kong Massacre erinnert an eine Mischung aus Hotline Miami und Max Payne. In isometrischer Perspektive ballert ihr euch durch unterschiedliche Levels und nehmt es mit der Unterwelt von Hong Kong auf. Ein einziger Schuss ist dabei bereits genug, um sowohl euch als auch eure Gegner zu erledigen. Die Max Payne-Einflüsse werden bei den Zeitlupen-Effekten und Hechtsprüngen deutlich.

Beautiful Desolation

Genre : Point & Click-Adventure

: Point & Click-Adventure Metacritic-Wertung: 76

Beautiful Desolation ist ein Point&Click-Adventure von den Macher*innen von Stasis, dass euch in ein postapokalyptisches Afrika der fernen Zukunft versetzt. Auch hier erkundet ihr aus der Top-Down-Perspektive die SciFi-Welt, löst Rätsel und Mysterien, begegnet Charakteren und trefft Entscheidungen, die sich auf die Story auswirken. Klassische "falsche" Entscheidungen gibt es aber nicht.