Nur 2,49 Euro im eShop: Eine der besten Zelda-Alternativen gibt es gerade mit 90% Rabatt, also schlagt zu!

Holt euch jetzt Moonlighter im eShop-Sale.

Im eShop finden sich zahlreiche neue Angebote und darunter eine Zelda-Alternative, die ich euch wärmstens ans Herz legen möchte – nämlich das Action-Rollenspiel Moonlighter, das es gerade mit einem Rabatt von 90 Prozent und damit unter drei Euro gibt.

Das ist das aktuelle Angebot:

Spiel: Moonlighter für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Preis im Sale: 2,49 Euro

2,49 Euro Regulärer Preis: 24,99 Euro (Das macht einen Rabatt von 90%)

24,99 Euro (Das macht einen Rabatt von 90%) Angebot gültig bis: 16. Februar 2024

Ihr sucht noch mehr Spiele wie The Legend of Zelda? In unserem großen GamePro-Special stellen wir euch 21 weitere Zelda-Alternativen vor, die ihr euch als Fans des Spielprinzips anschauen solltet:

So spielt sich Moonlighter

1:25 Moonlighter - Trailer stellt die Mobile-Version des Action-RPGs vor - Trailer stellt die Mobile-Version des Action-RPGs vor

Genre: Action-RPG

Action-RPG Durchschnittlicher Score auf Metacritic: 81

Veröffentlicht am: 05. November 2018

05. November 2018 Ebenfalls verfügbar auf: PS4, Xbox One, iOS, PC

Darum geht es: Moonlighter ist ein Action-RPG mit Rogue-Like-Elementen, das uns in die Rolle des jungen Möchtegern-Helden Will lässt. Dabei stürzen wir uns nachts in prozedural generierte Dungeons, um dort im Stile älterer Zelda-Spiele wie A Link to The Past Monster mit dem Schwert zu vermöbeln.

Das Besondere: In den Dungeons looten wir jede Menge Items, die wir tagsüber in unserem Laden an interessierte Dorfbewohner*innen verscherbeln. Das verdiente Geld verwenden wir wiederum, um beispielsweise das Dorf upzugraden. Zudem stellt uns das Spiel stetig vor die Wahl: Verkaufen wir Items oder verwenden wir sie, um uns Waffen oder Rüstungen schmieden zu lassen?

Pro/Contra: Das "Looten und Verkaufen"-Prinzip von Moonlighter ist nicht nur motivierend, sondern auch äußerst entspannend. Moonlighter erfordert nicht viel Hirnschmalz, sondern ist eines dieser typischen Spiele, bei denen ihr ausgelassen grinden und nebenbei noch etwas anderes machen könnt, beispielsweise Musik oder einen Podcast hören.

Allerdings geht dem Spielprinzip nach circa zehn Stunden so langsam die Luft aus, denn gerade das Monsterkloppen in den Dungeons spielt sich sehr gleichförmig und bietet im Laufe des Abenteuers kaum neue Herausforderungen. Rätsel wie beispielsweise in Zelda hat Moonlighter ebenfalls nicht zu bieten. Als kurzweiliger Dungeon-Crawling-Spaß ist der Titel aber allemal empfehlenswert.

Jetzt seid ihr gefragt: Welche eShop-Empfehlungen habt ihr auf Lager? Und welches Spiel ist eure liebste Zelda-Alternative?