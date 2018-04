Eternity: The Last Unicorn - Rollenspiel mischt Skyrim & das letzte Einhorn

Das letzte Einhorn dürften die meisten eher aus dem Zeichentrick-Klassiker The Last Unicorn kennen, der bei vielen ähnlich wie der Film Stirb Langsam oder knusprige Plätzchen zum Weihnachtsritual gehört. Das auf der PAX East 2018 neu angekündigte Eternity: The Last Unicorn schnappt sich das majestätische Zauberpferd (Wenn auch nur als Idee und nicht als konkrete Vorlage) aber und spinnt ein klassisches Rollenspiel im Stil von Skyrim darum.

Statt Drachen stehen eben Einhörner im Vordergund. In der nordischen Fantasy-Welt des Rollenspiels schenkte eine Göttin den Elfen einst vier Einhörner, die eng mit ihrem Volk verbunden sind und ihnen Unsterblichkeit verleihen. Dann wurden die Einhörner jedoch verflucht und gestohlen. Um ihr Volk zu retten und wieder unsterblich zu machen, begibt sich die junge Elfe Aurehen deshalb auf die gefährliche Suche nach dem letzten Einhorn.

Report: Fabelwesen in Spielen - Woher kommen Feen, Dämonen und andere Kreaturen?

Eternity: The Last Unicorn - Screenshots ansehen

Eine magische Reise

In Aurehens Gestalt erkunden wir ein magisches Reich voller fantastischer Kreaturen und haufenweise mächtiger Gegenstände. Dabei können wir in typischer RPG-Manier den Charakter aufleveln und immer weiter verbessern, sowie unsere Fähigkeiten und Waffen ausbauen. Seine Kampfkünste kann man außerdem in einem Arena-Modus trainieren.

Der Release der neuen Fantasy-IP von Void Studios und 1C Company ist für das dritte Quartal 2018 auf PS4, Xbox One und PC geplant.