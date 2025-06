LEGO-Glückspilz findet auf seinem Dachboden zwei super seltene Sets in perfektem Zustand, die heute über 500 Euro wert sind

Hier steckte tatsächlich ein kleiner Schatz auf dem Dachboden. (Bild: Reddit/user/bleached_albino)

Meistens werden Dachböden und Keller über die Jahre einfach immer mehr zugemüllt, bis sich ein Haufen Ramsch dort angesammelt hat. Gelegentlich verstecken sich aber tatsächlich ein paar Schätze zwischen alten Klamotten, Kisten und Co. So auch bei dieser Person, die auf dem Dachboden zwei inzwischen richtig seltene LEGO-Sets in quasi perfektem Zustand gefunden hat.

Diese LEGO-Sets sind bares Geld wert

Reddit-User bleached-albino wusste wohl gar nicht, was er oder sie für ein Glück hatte, als die Person zwei zusammengebaute LEGO-Sets in Display-Boxen beim Aufräumen auf dem Dachboden wiederentdeckte.

Nach eigener Aussage hatte der User die Sets im Alter von 6 oder 7 Jahren geschenkt bekommen und sie seither auf dem Dachboden verstaut, weil er selbst kein großer LEGO-Mensch sei. Umso größer dürfte die Überraschung gewesen sein, als die Person auf Reddit nachfragte, ob diese Sets wohl echt seien und wie viel sie wert sind.

LEGO-Fans werden nämlich sofort erkennen, dass es sich hier um mehr als 15 Jahre alte Sets handelt, die inzwischen gar nicht mehr hergestellt werden:

LEGO Piraten: Großes Piratenschiff (6243)

LEGO City Baustelle (7633)

Auf der Marketplace-Seite Bricklink wird allein das Piratenschiff je nach Zustand durchschnittlich für Preise zwischen 115 und 350 Euro verkauft. Bei der Baustelle waren in den letzten sechs Monaten Preise zwischen 65 und 235 Euro dabei.

Bei den Modellen von bleached-albino handelt es sich allerdings nicht um reguläre Sets, sondern welche in Retail-Kästen. Die kommen entsprechend mit Beleuchtung daher und dürften nahezu staubfrei sein – sie sind aber gleichzeitig auch verklebt und lassen sich nicht einfach auseinanderbauen. Auch hier gibt es auf Bricklink aber Angebote zwischen 170 und 500 Euro.

In den Kommentaren kratzen sich natürlich viele LEGO-Fans am Kopf darüber, wie man nicht wissen könne, dass man solche alten LEGO-Sets auf dem Dachboden hat. Andere User gestehen aber, dass es ihnen ähnlich geht – bei den meisten Fans scheint das Problem aber hauptsächlich zu sein, dass sie zu viele Sets kaufen und ihnen dann die Zeit oder der Platz zum Aufbau fehlt.

Habt ihr auch schon mal beim Aufräumen wertvolle Sachen wiedergefunden?