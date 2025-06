Deutscher Nintendo-Fan bestellt Switch 2 bei Otto - bekommt stattdessen olle Lautsprecher im Wert von 8 Euro geliefert

Lautsprecher statt Switch 2 - das wünscht man niemandem.

Die Nintendo Switch 2 ist am 05. Juni offiziell erschienen, aber nicht bei allen Fans war am Release-Tag pure Freude angesagt. Viele Vorbesteller*innen ärgerten sich insbesondere mit MediaMarkt herum, doch auch bei anderen Großhändlern in Deutschland kam es zu Problemen. Auf Reddit berichtet nun ein Switch 2-Vorbesteller davon, dass er die neue Nintendo-Konsole bei Otto bestellt habe und offenbar Opfer von Warendiebstahl wurde.

Lautsprecher statt Nintendo Switch 2

Redditor "Unusual_Display8625" habe seine Switch 2 bei Otto.de vorbestellt, allerdings erst einen Tag nach dem offiziellen Launch erhalten.

Und als wäre das verspätete Eintreffen der Konsole nicht ärgerlich genug, habe er nach dem Auspacken eine böse Überraschung erlebt: Im Karton befand sich nach Angaben des Users wider Erwarten nicht die Nintendo Switch 2, sondern ein Lautsprecherset im Wert von circa 8 Euro.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Hierbei handelt es sich also offenbar um Warendiebstahl, wie er leider heutzutage so oft bei Online-Bestellungen vorkommt. Wir berichteten erst gestern über einen Fall, bei dem jemand nach einer Amazon-Bestellung zwei Säcke voll Reis und Nudeln statt der bestellten RTX 5090 im Karton vorfand.

Jemand hat vermutlich also die bestellte Switch 2 aus dem Karton entnommen und die Lautsprecher stattdessen hineingelegt. "Otto bietet diese Lautsprecher auch überhaupt nicht online an, also kann es kein Fehler beim Packen sein, oder? Ich vermute mal, dass sich einer der Lageristen jetzt über eine gratis Switch freut." So lautet der Vorwurf des Post-Erstellers. Nachprüfen lässt sich dies zwar nicht, in jedem Fall sollte der Geschädigte aber Anspruch auf Schadensersatz haben.

0:40 Nintendo Switch 2 Unboxing - Wir zeigen euch, was wirklich im Karton drin steckt

Autoplay

Was tun bei Warendiebstahl/Beschädigung der Ware?

Bei Warendiebstahl, Verlust oder Beschädigung auf dem Transportweg ist in der Regel der Händler dazu verpflichtet, dem Käufer/der Käuferin den Wert der bestellten Waren zurückzuerstatten (via Haendlerbund).

Sollte eure Ware beschädigt bei euch angekommen oder auf dem Lieferweg gestohlen worden sein wie beim hier geschilderten Fall, dann müsst ihr dies allerdings nachweisen. Daher ist es wichtig, etwaige Schäden oder Verluste ordentlich zu protokollieren. Macht wie der Ersteller des oben verlinkten Posts also unbedingt Fotos vom Schaden oder Verlust und meldet das beim entsprechenden Kundensupport sowie Lieferdienst.

Redditor "Unusual_Display8625" habe seinen Verlust übrigens bei Otto gemeldet, ein Retourenlabel erhalten und die Switch 2 nun bei MyNintendo bestellt.

Habt ihr einen ähnlichen Vorfall schon einmal selbst erlebt? Falls ja: Wie seid ihr anschließend vorgegangen?