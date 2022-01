Eure Most Wanted-Spiele 2022: Zwei Sony-Exclusives grüßen von ganz oben

Das Jahr 2021 ist Geschichte und hat uns einige grandiose Titel beschert. Doch jetzt ist es an der Zeit, den Blick nach vorne zu richten, schließlich stehen auch im Jahr 2022 etliche potenzielle Highlights auf der Agenda. Releases, die uns schon jetzt mit Vorfreude erfüllen und von denen wir kaum erwarten können, dass sie in unseren Konsolen landen.

Spiele, auf die man sich freuen kann, stehen genug auf der Release-Liste. Doch welcher Titel davon ist euer Favorit? Die Frage nach eurem Most Wanted-Titel des Jahres 2022 hatten wir euch in der vergangenen Woche in unserer Umfrage gestellt und euch einige Vorschläge gemacht. Darüber hinaus konntet ihr eigene Titel in den Kommentaren nennen. Hier sind jetzt die vorläufigen Endergebnisse dieser Umfrage:

Zwei Sony-Exclusives sind eure Favoriten

Gesamtstimmen: 3170 (Stand: 3. Januar 2021)

Sony hat in diesem Jahr einiges vor und das schlägt sich auch in den Abstimmungsergebnissen nieder: Denn zwei der größten Playstation-Releases des Jahres 2022 - die Horizon- bzw. God of War-Nachfolger - grüßen von der Spitze. Der Release von Spitenreiter Forbidden West ist zudem bereits in greifbarer Nähe, im Februar soll Aloys opulent aussehendes neues Abenteuer erscheinen.

Hier könnt ihr euch einen aktuellen Trailer zu Horizon Forbiden West anschauen:

Einen guten dritten Platz sichert sich Elden Ring, Hogwarts Legacy wirkt dann auf dem vierten Platz mit fast 300 Stimmen fast schon etwas abgeschlagen, genauso wie Starfield, einem der beiden Xbox-Exclusives auf unserer Vorschlagsliste. Doch all diese Titel zeigen: Falls die Releases tatsächlich alle stattfinden, steht uns ein hochkarätiges Spielejahr bevor.

Diese (möglichen) 2022er-Releases habt ihr auch noch genannt

Und dazu tragen nicht nur die von uns vorgeschlagenen Titel bei, sondern auch die Spiele, dir ihr in den Kommentaren genannt habt. Viele davon kamen gleich mehrfach vor:

Bei manchen davon - etwa Forza Motorsport - ist vermutlich eher der Wunsch der Vater des Gedankens, komplett unmöglich ist ein 2022er-Releases aber für keinen dieser Titel. Manche von euch lassen den Blick gar noch weiter in die Zukunft schweifen, darunter etwa User Lxrs:

"2022 bisher eigentlich nur Hogwarts Legacy. Dafür wird 2023 eher mein Jahr mit (wahrscheinlich) einigen dieser Spiele wie Jedi: Fallen Order 2, Eclipse, Kotor & dem Ubisoft-Massive-Spiel, ansonsten noch Spiele wie Spider-Man 2."

Auch über das gerade angebrochene Jahr dürfte es uns in Sachen Spiele-Releases also nicht langweilig werden.

Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich für die Teilnahme an unserer Umfrage und sind wie ihr gespannt auf das Release-Jahr 2022.