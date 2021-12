Das Spielejahr 2021 neigt sich dem Ende zu und wir wagen einen Blick zurück: Was waren die Knaller 2021? Was waren die Enttäuschungen? Bei den Game Awards 2021 steht die Verleihung des Game of the Year 2021 an - aber wir haben unsere GamePro-Community gefragt: Was war eigentlich euer Spiel des Jahres? Ihr habt zahlreich geantwortet und es stellt sich heraus: Die Wahl fiel dieses Jahr gar nicht mal so leicht.

Welche Spiele bei den Game Awards 2021 ausgezeichnet wurden, haben wir euch in unserem Info-Artikel zusammengefasst:

An der Spitze steht der große PS5-Hit 2021

Abstimmungen Gesamt: 2.809 (Stand: 9. Dezember 2021)

Einen eindeutigen Sieger gab es dieses Jahr für euch nicht. Auf den ersten drei Plätzen drängeln sich dicht beieinander der PS5-Knaller Ratchet & Clank: Rift Apart, Überraschungshit It Takes Two und Forza Horizon 5, das bei der GOTY-Abstimmung der Game Awards dieses Jahr zum Unmut vieler Fans fehlt.

Cyberpunk 2077 galt als das meisterwartete Spiel des Jahres, enttäuschte aber am Ende doch viele durch fehlende Inhalte, die zuvor versprochen wurden und nicht zuletzt der unspielbare Zustand auf der PS4 und Xbox One. Auch bei euch landet der Rollenspielgigant nur auf dem vierten Platz. Viele von euch sehen es aber auch versöhnlich. Sonnyblack_DM schreib uns unter der Umfrage:

Habe für CP2077 gestimmt. Habe es zu Release auf meiner PS4-Pro durchgezockt. Trotz der vielen Fehler fand ich die Atmosphäre, die Charaktere und die Geschichten, die erzählt werden, absolut geil. Hab die Zeit im Game echt genossen und warte auf das PS5-Update, um mir noch einen Durchgang mit Next-Gen-Grafik zu gönnen!

Obwohl es am Ende nicht ganz für Platz 1 gereicht hat, war vor allem It Takes Two ein echter Community-Liebling für euch. Durch seine riesige Abwechslung kam da von Anfang bis Ende keine Langeweile auf. Björn1893 fasst es uns so zusammen:

Für mich ist es It Takes Two. Spiele seit fast 20 Jahren Videospiele. Aber noch nie habe ein Spiel gesehen, was so eine extreme Innovationsbombe ist wie das Spiel. Es waren fast über 250 verschiedene Gameplay-Elemente dabei und jedes musste komplett zu zweit gemacht werden - solche Spiele wünsche ich mir viel öfter.

Aber ihr habt uns auch in sage und schreibe 161 Kommentaren von euren weiteren Geheimipps und Highlights des Spielejahres erzählt. Die wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten!

Weitere Spiele-Highlights der Community

Was war euer persönliches Spiel des Jahres 2021? Ist euch die Wahl dieses Jahr leicht gefallen? Hattet ihr mehrere Favoriten oder konnte euch nichts richtig begeistern? Erzählt es uns in den Kommentaren!