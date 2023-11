Diese extrem seltene Xbox kommt mit Controllern, die ihr bürsten könnt und sie wurde gerade für 5000 US-Dollar verkauft

Die Sonic Xbox ist auf jeden Fall etwas Besonderes; beziehungsweise trifft das vor allem auf die Controller zu.

Total witzig und cool oder einfach super hässlich – Die Wenigsten dürften diese Xbox Series S Edition irgendwo dazwischen einordnen, denn das Design polarisiert extrem. Es geht um das richtig seltene Sonic the Hedgehog 2-Modell. Eine der Konsolen wurde gerade zum stolzen Preis bei eBay verkauft und besonders die Controller müsst ihr gesehen haben.

Das ist die super seltene und super seltsame Xbox Series S

Die ganz besondere Xbox entstand 2022 passend zum Kinostart des Sonic-Films. Wer sich für das exzentrische Design begeistern konnte, brauchte aber eine gehörige Portion Glück, denn die Series S-Modelle wurden nur in Gewinnspielen verlost und sind daher extrem selten.

Die Konsole selbst ist verglichen mit den Controllern fast noch zurückhaltend gestaltet. Zu einem schicken goldenen Ring um den Lüfter herum kommt ein großes Portrait-Bild. Die Pads sehen allerdings aus, als hätte man dafür dem Flausch-Igel das Fell über die Ohren gezogen. Aber seht selbst:

Für 5000 US-Dollar bei eBay verkauft

So ein flauschiges Pad in der Hand, in dem sich mögliche Krümel, Staub und Handschweiß prima ansammeln, sagt bestimmt nicht jedem zu, aber es gibt definitiv Fans, die bereit sind, hohe Preise zu zahlen. Bei einer kürzlich beendeten eBay-Auktion wechselte das Sammlerstück für 5000 US-Dollar die Hände.

Die Person, die diese Konsole verkauft hat, hat nach eigenen Angaben nicht bei einer Verlosung gewonnen, sondern die Xbox durch die Arbeit in der Branche in die Finger bekommen. Zu den Controllern ist vermerkt:

Die Controller wurden nie benutzt. [...] Wer auch immer diesen Wettbewerb/diese Verlosung durchgeführt hat, hat ihnen irgendeinen pelzigen Stoff aufgeklebt. Ich glaube nicht, dass sie wirklich als Controller gedacht sind, da es sehr schnell sehr unangenehm werden würde.

Die Pads als Deko aufzustellen, ist wahrscheinlich wirklich die bessere Wahl, gerade da es auch schwierig sein dürfte, die Knöpfe, die da unter all dem Fell verborgen sind, präzise zu benutzen. Besser ist es wohl, sie einfach auszustellen (und ab und an mal nach Belieben zu bürsten).

Bei der Frage, wie viel Einheiten dieser Series S produziert wurden, nennt die Seite consolevariations.com die Antwort, dass es 5 bis 50 Stück gewesen sind, was für sehr geringe Stückzahlen spricht. Seid ihr jetzt also selbst begeistert von diesem einmaligen Design, dann dürfte es einigermaßen schwierig sein, an eine eigene Konsole zu kommen.

Was haltet ihr von dieser Xbox Series S? Hättet ihr das witzige Teil gerne selbst und falls ja: Würdet ihr die Controller wirklich benutzen oder lieber ins Regal stellen?