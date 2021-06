Alle reden über Nintendo GameBoy Omega: Was steckt hinter der Fake-Konsole?

Seit einigen Wochen kursiert im Internet ein 12-sekündiges Video, das eine angebliche neue Nintendo Spielekonsole zeigt: den Game Boy Omega. In dem Video ist eine Konsole zu sehen, die an eine Mischung aus Game Boy und Nintendo Switch erinnert.

Das Besondere: Das große Display füllt die gesamte Frontseite aus, Steuerkreuz und A- und B-Tasten ragen mitten heraus. Auch die bekannten Game Boy Spielekartuschen werden wieder von oben in die Konsole gesteckt. Bei all den Ähnlichkeiten handelt es sich hier sehr wahrscheinlich aber nicht um eine echte Nintendo-Konsole.

Was steckt hinter dem Game Boy Omega?

Der Ursprung des Videos ist ein Tiktok von Nutzer imkashama. Darin betitelt er das Video als "Nintendo Gameboy 2022". Aber Achtung, das heißt natürlich nicht, dass ein neuer Game Boy tatsächlich in Entwicklung ist.

Auch wenn die Konsole auf den ersten Blick Eindruck macht, wird bei genauerem Hinsehen schnell klar, dass hier technisch getrixt wurde. So scheinen die auf dem Bildschirm abgebildeten Spiele etwa durch die Knöpfe hindurch, ein Anzeichen dafür, dass der Bildschirm digital eingefügt sein könnte.

Zudem hat imkashama auf seinem Tiktok mehrere derartige Videos, welche Prototypen zeigen, die es gar nicht gibt. So zeigt er etwa die Controller einer fiktiven Xbox Series E, die an die Joy-Cons der Nintendo Switch angelehnt sind, oder ein Nike-Controller für die PS5. Beide sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit so nicht bei Microsoft oder Sony in Entwicklung.

Wenn ihr euch dennoch einmal anschauen wollt, wie ein Game Boy Omega aussehen würde, findet ihr das Video hier.

Switch Pro-Release könnte kurz bevor stehen

Während eine neue Game Boy-Konsole also eher unwahrscheinlich ist, verdichten sich dafür die Anzeichen, dass der Reveal der Nintendo Switch Pro kurz bevorstehen könnte. Die Enthüllung könnte sogar noch in dieser Woche erfolgen, wie ein Insider angibt. Auch der Leak eines Retail-Listings für die Switch Pro deutet darauf hin.

Vermisst ihr den Game Boy, oder seid ihr mit der Switch als Nachfolger glücklich?