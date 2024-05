Fallout 4-Spieler findet 99 Mio. Kronkorken und beteuert, dass er keine Mods oder Cheats benutzt hat

Der beste Freund des Menschen ist schön und gut, aber hattet ihr schon mal 99 Millionen Kronkoren in Fallout 4?

Das Ödland verlangt uns in Fallout 4 einiges ab und die Reste der mühsam wieder aufgebauten Zivilisation nutzen Kronkorken als Währung.

Die Bottle Caps sind aber natürlich rar gesäht, dementsprechend groß war die freudige Überraschung dieses Spielers hier, der per Zufall einfach mal satte 99 Millionen Kronkorken bei einem erledigten Gegner gefunden hat. Er muss sich in diesem Durchgang also definitiv keine Gedanken mehr über Geld machen.

Fallout 4-Bug beschert Spieler unglaublich viel Geld, aber ist das wirklich kein Cheat und keine Mod?

Darum geht's: Redditor Arkayne97 wollte seinen Augen kaum trauen, als er bei einem ganz normalen Raider in der Corvega-Fertigungsanlage den Loot untersucht hat. Dieser Raider war nämlich ein absoluter Krösus und hatte ein erstaunliches Vermögen von sage und schreibe 99 Millionen Bottle Caps im Gepäck. Der Spieler-Charakter hat jetzt auf jeden Fall ausgesorgt.

53:04 Fallout 5, Fallout London, Serie: Die Zukunft wird ein Spagat

Kommentiert wird der Fund mit einem lapidaren "das ist neu", was sich offensichtlich darauf bezieht, dass der Spieler so etwas noch nie erlebt hat. Im selben Atemzug fragt er, wie das passieren könne. Er habe nicht eine einzige Mod eingesetzt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Es muss sich also um einen Bug handeln: Zumindest, wenn es stimmt, was der Redditor hier angibt und falls er wirklich keinen Cheat, keine Konsolen-Eingaben und keine Mods genutzt hat. Aber die Chancen dafür stehen nicht schlecht, immerhin haben wir es hier immer noch mit einem Bethesda-Spiel zu tun und insbesondere Fallout 4 ist alles andere als frei von technischen Problemen.

Vor Kurzem wurde beispielsweise erst die sogenannte "Next Gen"-Version für PS5 und Xbox Series S/X als Update für Fallout 4 veröffentlicht. Auch auf dem PC sollte der Patch diverse neue Inhalte bringen, die Grafik aufhübschen und einige Fehler beheben. Aber kurz nach der Veröffentlichung gab es viele Klagen, weil das Update wohl vor allem für Verschlimmbesserungen gesorgt hatte.

In den Kommentaren unter dem Beitrag wird dann auch vor allem darüber diskutiert, womit wir es hier zu tun haben. Viele Leute halten es durchaus für möglich, dass es sich dabei einfach nur um einen Bug handelt.

Haufenweise Schreiber*innen amüsieren sich aber darüber, dass dieser Raider mit so viel Kohle eigentlich überhaupt nicht mehr darauf angewiesen wäre, weiterhin im Ödland für Angst und Schrecken zu sorgen. Er muss seinen Job wirklich lieben.

Wie denkt ihr über den Fund? Glaubt ihr, dass es ein Bug war und ist euch so etwas vielleicht auch schon passiert?