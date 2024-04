Fallout 4 - Mehr Fusionskerne finden, länger nutzen und billig kaufen

Auf Dauer eine Powerrüstung zu tragen ist ein teures Unterfangen.

Die Nutzung von Powerrüstungen hat sich in Fallout 4 stark verändert. Waren sie in den Vorgängern wirklich nur Rüstungen, die man einfach anlegte, so sind sie nun eher eine Art Fahrzeug, das ihr mit Energie versorgen müsst.

Früh Fusionskerne finden

Mit ein paar kleinen Tricks und Fähigkeiten werdet ihr bald in Fusionskernen schwimmen. Ihr erhaltet sie schneller, als dass eure Powerrüstung sie verbrauchen könnte. Aber dafür braucht ihr ein paar Stufenaufstiege und gerade am Anfang sind Fusionskerne eher selten.

Wenn ihr Sanctuary verlasst, dann könnt ihr schon nach wenigen Minuten euren ersten Kern einsammeln.

Daher verraten wir euch, wie ihr schnell an drei Kerne kommt, bevor ihr überhaupt das Museum der Freiheit besucht.

Einen ersten findet ihr direkt unter der Red Rocket Tankstelle vor Sanctuary. Er befindet sich in der Maulwurfsratten-Höhle, die ihr hinter der Tankstelle betreten könnt.

vor Sanctuary. Er befindet sich in der Maulwurfsratten-Höhle, die ihr hinter der Tankstelle betreten könnt. Ein weiterer ist in der USAF Basis , die ihr für die Quest von der Abernathy Farm aufsuchen sollt. Plündert ihn direkt aus dem Generator.

, die ihr für die Quest von der Abernathy Farm aufsuchen sollt. Plündert ihn direkt aus dem Generator. Nordwestlich der Basis könnt ihr einen abgestürzten Vertibird entdecken. Hier gibt es eine Powerrüstung samt Kern.

Zusammen mit dem Kern aus dem Museum der Freiheit solltet ihr nun eine Weile Energie haben.

Die richtigen Perks und Gegenstände

Mit nur einem Skill findet ihr eigentlich überall Fusionskerne.

Wenn ihr Powerrüstungen nutzen wollt, dann solltet ihr eure Perks entsprechend anpassen. Denn nur so holt ihr das Maximum aus dem Kampfgerät der Bruderschaft heraus.

Die offensichtlichste Wahl ist hier Nuklearphysiker, ein Perk, den ihr mit 9 Intelligenz freischalten könnt. Mit jeder Stufe halten eure Fusionskerne länger, bis sie schlussendlich doppelt so lang halten.

Es gibt auch einen passenden Vault-Boy in der Cortega-Fertigungsanlage. Dank der Reparatur-Wackelpuppe halten Fusionskerne zusätzlich nochmal 10% länger.

Wo genau die Wackelpuppe ist, erfahrt ihr hier:

Was ihr vielleicht nicht wisst: Fusionskerne sind Munition. Das wird vom Spiel nicht wirklich kommuniziert, aber ihr könnt es zu eurem Vorteil nutzen. Mit dem Skill Schnorrer bekommt ihr mehr Munition.

Auf maximaler Stufe und mit etwas Glück gibt es hin und wieder vier Kerne in einem Munitionsbehälter. Der Skill hilft euch auch im Automatron-DLC, sodass ihr von den Robotern dort viel mehr Fusionskerne looten könnt.

Weitere Skills, die wir euch empfehlen würden, findet ihr hier:

Fusionskerne einfach kaufen

Natürlich könnt ihr die Fusionskerne auch bei vielen Händlern in der Welt einfach kaufen. Allerdings kosten sie einiges an Kronkorken. Doch mit einem Trick werden sie billiger.

Kauft Fusionskerne nicht für Kronkorken, sondern gegen Wasser. Lasst in einer eurer Siedlungen Wasserpumpen laufen und ihr erzeugt aufbereitetes Wasser. Dieses ist zwischen 10-20 Kronkorken wert, je nach eurem Charisma, gefundenen Magazinen und dem Level eures Meisterhändler-Skills.

Denkt auch daran, eure fast leeren Fusionskerne zu verkaufen. Ein Fusionskern mit 1% Energie ist genauso viel wert wie einer mit 100%. Erst wenn sie null erreichen, werden sie wertlos. Tauscht ihr einen fast leeren Kern gegen einen neuen, dann kostet euch das nur 100-200 Kronkorken, so dass ihr einen guten Schnitt macht.