Fallout 4: Auf diese 6 Skills kann ich im Ödland nicht verzichten

Fast alle Fähigkeiten in Fallout 4 sind irgendwie nützlich. Aber manche fühlen sich so essenziell an, dass es nur schwer ohne geht.

Mittlerweile kenne ich jeden Stein in den Überresten von Boston. Egal ob als charismatischer Minutemen, ruchloser Bandit, Paladin der Bruderschaft oder verrückter Wissenschaftler. Ein Durchgang von Fallout 4 gehört für mich einmal im Jahr einfach dazu. Auf einige Skills möchte ich dabei nicht mehr verzichten und ich versuche sie in jeden Build einzubauen.

1. Inselbegabung

Dank Inselbegabung bekommt ihr für einfache Quests Erfahrungspunkte, für die ihr normalerweise eine halbe bis ganze Stunde spielen müsst.

Benötigt: Glück 5

Glück 5 Ränge: 3

3 Wirkung: Gibt euch zufällig bei allen Aktionen die dreifache (bzw. fünffache) Menge EP. Je weniger Intelligenz, desto höher die Chance.

Auf den ersten Blick wirkt es so, als könntet ihr zwei Routen wählen, wenn ihr mehr Erfahrungspunkte wollt. Entweder ihr setzt auf Intelligenz, wo ihr mit jedem Punkt dauerhaft 3% mehr EP erhaltet, oder ihr investiert in Inselbegabung. Aber Inselbegabung ist so stark, dass ihr es immer nutzen solltet, auch mit hohen Intelligenz-Werten.

Denn die Fähigkeit wird auch beim Abgeben von Quests ausgelöst. So kann selbst eine der kleineren Aufgaben für Preston euch locker 1.200 EP einbringen. Größere Storyquests haben mir sogar schon zwei bis drei Level gegeben. Ihr könnt das Auslösen sogar erzwingen, indem ihr einfach vor dem Abgeben einer Aufgabe speichert und wieder ladet, wenn nicht das gewünschte Ergebnis herauskommt. Eine einzige Quest kann euch Erfahrungspunkte verschaffen, die locker einer Stunde Spielzeit gleichkommen.

Rechnungen haben ergeben, dass ihr immer noch ein Plus an EP macht, selbst wenn ihr 16 Intelligenz haben solltet. Also gibt es keinen Grund, Inselbegabung nicht zu nutzen.

2. Wissenschaft!

Benötigt: Intelligenz 6

Intelligenz 6 Ränge: 4

4 Wirkung: Nutze fortschrittliche Technologie mit Zugang zu Standard- und Hightech-Mods.

Es gibt wohl keinen einzigen Spielstil, der nicht von Wissenschaft! profitiert. Die besten Rüstungs- und Powerarmor-Upgrades benötigen dieses Talent. Ebenso braucht ihr es für Schusswaffen und sogar fortschrittliche Bauten in euren Siedlungen. Selbst wenn ihr einen Nahkämpfer spielt, werdet ihr gerne eine Rakete an eurem Baseballschläger befestigen wollen. Nutzt ihr auch nur eine einzige Werkbank des Spiels, dann ist Wissenschaft! Pflicht.

3. Schnorrer

Fusionskerne liegen dank Schnorrer einfach in der Gegend rum.

Benötigt: Glück 2

Glück 2 Ränge: 4

4 Wirkung: Ihr findet mehr Munition in Behältern

Schnorrer wird gerne unterschätzt, weil die Beschreibung der Fähigkeit zwar korrekt ist, aber leider nicht die Mechaniken des Spiels widerspiegelt. Denn wisst ihr, was ein Behälter in Fallout 4 ist? Leichen! Ihr findet nicht nur mehr Munition in Schränken, Garderoben und Fässern, sondern halt auch bei getöteten Gegnern. Außerdem gelten Fusionskerne, die eure Powerrüstungen betreiben, auch als Munition. Ihr findet sie dann häufiger in Munitionsboxen.

Doch das Beste an Schnorrer ist, dass ihr in Kronkorken schwimmt. Munition wiegt nämlich nichts, zumindest wenn ihr nicht auf dem Überleben Schwierigkeitsgrad spielt, so dass ihr sie zum Handeln nutzen könnt. Selbst die Munition für die Schrottwaffen ist immer noch einen Kronkorken pro Patrone wert.

4. Schleichen + Ninja

Benötigt: Beweglichkeit 3 und 7

Beweglichkeit 3 und 7 Ränge: 5 und 3

5 und 3 Wirkung: Schleichen macht es Gegnern schwerer, euch zu entdecken und Ninja verbessert euren Bonus bei Schleichangriffen.

Zwar ist diese Kombination nur für Builds mit hoher Beweglichkeit sinnvoll, aber sie sei trotzdem erwähnt. Denn wie in jedem Bethesda-Spiel ist auch in Fallout 4 das Schleichen vollkommen overpowered. Mit wenigen Punkten in den beiden Skills erledigt ihr selbst legendäre Gegner mit nur einem einzigen Angriff.

Seid ihr Nahkämpfer, dann kombiniert die beiden Fähigkeiten mit Blitzangriff, damit ihr über die halbe Karte teleportieren könnt, um Gegnern Schläge mit zehnfachen Schaden zu verpassen. Fernkämpfer sollten stattdessen Sandmann nehmen, was jedem Schalldämpfer eurer Waffe einen zusätzlichen Boost gibt.

Irgendwann haben alle meine Charaktere hohe Beweglichkeit für V.A.T.S., denn ich könnte nicht mal eine Todeskralle mit einem Fatman treffen, wenn ich Fallout 4 als Shooter spiele.

5. Einsamer Wanderer

Benötigt: Charisma 3

Charisma 3 Ränge: 4

4 Wirkung: Ihr erhaltet mehr Schaden, Resistenzen, Tragkraft und AP, wenn ihr alleine unterwegs seid.

Die Begleiter in Fallout 4 sind wirklich klasse. Sie sind gut geschrieben, haben interessante Quests und geben euch großartige Fähigkeiten. Aber leider sind sie ständig im Weg, verursachen kaum Schaden und ihre KI macht euch das Leben nicht unbedingt leichter. Daher ist es sehr viel praktischer allein unterwegs zu sein. Die Boni von Einsamer Wanderer sind so gut, dass kein Begleiter sie auch nur ansatzweise ausgleichen kann. Schaltet also ihre Fähigkeiten frei und schießt sie danach in den Wind.

Aber keine Angst, dass ihr dem Ödland allein gegenübertreten müsst. Denn Dogmeat zählt im Spiel nicht als Begleiter. Daher bleiben alle Boni aktiv, wenn ihr mit eurem treuen Hund unterwegs seid.

6. Lokaler Anführer

Verbundene Siedlungen teilen Ressourcen. Das macht euch das Bauen in an neuen Orten sehr viel einfacher.

Benötigt: Charisma 6

Charisma 6 Ränge: 2

2 Wirkung: Ihr könnt zwischen euren Siedlungen Versorgungsrouten einrichten

Siedlungen sind ein großer Teil des Gameplays in Fallout 4. Das kann man dem Titel positiv, aber auch negativ auslegen. So oder so solltet ihr auf jeden Fall einen Punkt in diesen Skill setzen, wenn ihr auch nur Ansatzweise vorhabt, mit dem Siedlungssystem zu interagieren.

Routen zwischen euren Siedlungen teilen die Ressourcen zwischen ihnen. Liegt euer ganzer Schrott zum Beispiel in Sanctuary, aber ihr wollt die Red-Rocket-Raststätte weiter ausbauen, dann müsst ihr nicht alles per Hand rübertragen, sondern könnt direkt mit dem Bauen beginnen. Eine echter Segen, besonders für Geschütztürme, Wasserspeichern und Generatoren, die oft seltene Ressourcen brauchen, welche nicht immer in jeder Siedlung herumliegen.

Was ist euer liebster Skill in Fallout 4, ohne den ihr nicht spielen könnt?